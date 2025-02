A- A+

Loterias Mega-Sena: Pernambuco tem apostas ganhadoras da quina O sorteio do concurso 2833 da Mega-Sena fez quatro ganhadores com cinco acertos em Pernambuco.

Não foi dessa vez que o prêmio principal da Mega-Sena foi para Pernambuco. Mas quatro apostas realizadas no Estado acertaram cinco dezenas, a quina.



Uma das apostas foi feita em Petrolina, no Sertão do Estado. Os outros três ganhadores da quina em Pernambuco são do Recife.

O prêmio para a quina deste concurso foi R$ 35.629,31.

A aposta de Petrolina, uma simples, foi feita por meio de canais eletrônicos.

No Recife as três apostas também foram simples, realizadas em internet banking, na casa lotérica do Shopping Tacaruna e na casa lotérica do Derby.

O prêmio principal, de R$ 131.361.519,85, foi para uma aposta do Rio de Janeiro.

Os números sorteados foram: 01 - 03 - 13 - 16 - 36 - 56



