Viagens Pernambuco tem voo inédito para o Paraguai Estado será o primeiro do Nordeste a se conectar com todas as capitais do Brasil

O Aeroporto Internacional dos Guararapes — Gilberto Freyre terá novas conexões nacionais e internacionais. Além do anúncio de nova rota internacional e da retomada do voo direto para os Estados Unidos, Pernambuco será o primeiro e único estado do Nordeste a se conectar com todas as capitais do Brasil, na alta temporada.

Ainda na esteira das boas notícias, um voo direto para Assunção, capital do Paraguai começa a ser operado em dezembro deste ano e terá uma frequência semanal, aos sábados. O novo destino, operado pela Azul Linhas Aéreas, foi anunciado na última segunda-feira (15), na feira WTM-LA, em São Paulo.

Na ocasião, estiveram presentes o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, o vice-presidente do órgão, Diogo Melo, e o diretor de Marketing e Comunicação da Empetur, Diogo Beltrão. Com o novo voo, Pernambuco terá oito voos internacionais, com destinos para Portugal (Lisboa), Uruguai (Montevidéu), dois voos para a Argentina (Buenos Aires, nos aeroportos Aeroparque e Ezeiza), Estados Unidos (Fort Lauderdale e Orlando) e Espanha (Madrid).

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho, vê com entusiasmo as novas rotas. “É Recife conectado ao mundo. O Paraguai é um importante destino e somos pioneiros na região com esse destino. Pernambuco está na moda e agora nós temos voo direto do Recife para todos os estados e todas as capitais brasileiras. Essa é uma grande conquista pra o nosso turismo, para o nosso estado, gerando impacto social e trazendo mais gente pra nos visitar”, avaliou.

Para Eduardo Loyo, presidente da Empetur, a nova rota amplia os mercados e incrementa o turismo em Pernambuco. "Essa parceria entre Pernambuco e a Azul tem sido de vital importância para conectar nosso estado ao mundo. Assunção é um destino que nunca havia sido operado antes no nordeste e isso abre novas possibilidades para o nosso turismo, nossa economia, com um novo público tendo a oportunidade de conhecer nossos atrativos. O mercado paraguaio já figura no top 3 de Pernambuco e com essa nova conexão, trabalharemos para aumentar ainda mais”, acrescentou.

