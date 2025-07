A- A+

Negócios Pernambuco terá 40ª edição da Rodada de Negócios da Moda com foco em conexões e geração de negócios Evento fortalece micro e pequenas empresas no ramo da moda

Polo de Caruaru vai receber nos dias 4, 5 e 6 de agosto a 40ª Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco (RNMP).

Nesta edição, serão apresentados os lançamentos Primavera/Verão 2025/2026, que estarão nas vitrines do comércio brasileiro ainda no segundo semestre.

Há 40 edições, o projeto, realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic) e pelo Sebrae-PE, movimenta a economia, impulsiona marcas e fortalece a imagem estadual como polo estratégico da moda brasileira.

O evento, que reúne centenas de lojistas, fabricantes e compradores de todo o país, contará com empresas expositoras dos seguintes estados:

Pernambuco

Goiás

Alagoas

Santa Catarina

Paraná

Bahia

São Paulo

Ceará,

Minas Gerais

Rio Grande do Norte,

Paraíba

Piauí

Rio de Janeiro.

O presidente da Acic, Cláuston Pacas, destaca a importância da iniciativa que há duas décadas qualifica, fortalece e impulsiona o Polo de Confecções de Pernambuco, juntamente com parceiros e patrocinadores estratégicos.

“Duas vezes por ano, os expositores participam de um evento voltado à comercialização, que garante pedidos entre edições e movimenta toda a cadeia têxtil e de confecções. A Associação viabiliza a vinda de compradores de diversas regiões do Brasil, arcando com as despesas, um diferencial do modelo implementado pela Acic na região”.

Para o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, ao longo de seus 20 anos, a Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco tem sido um importante instrumento de transformação para as indústrias de confecções do território, funcionando como um acesso das marcas pernambucanas ao varejo e atacado nacional.

“São duas décadas de contribuição para que tenhamos um Polo de Confecções cada vez mais reconhecido pela sua qualidade e diversidade de produtos, e o Sebrae se orgulha disso. Na 40ª RNMP, a instituição apoiará 100 pequenos negócios, subsidiando a participação deles no evento”, ressalta.

Conexões com resultados

O evento é uma iniciativa reconhecida nacionalmente por promover encontros comerciais que resultam em milhões de reais em negócios por edição, fortalecendo não apenas grandes marcas, mas também micro e pequenas empresas.

Nesta 40ª edição, uma série de ativações especiais celebrará as duas décadas de história do evento, como a Linha do Tempo, que contará em painéis e imagens os principais marcos dessa trajetória. Também estão previstas homenagens a expositores e compradores que ajudaram a consolidar a Rodada como referência nacional no setor de moda.

Participação nacional com realização em Pernambuco

Mais do que uma feira de moda, a RNMP é uma vitrine da criatividade, inovação e força produtiva de Pernambuco. Mas sua importância ultrapassa as fronteiras do estado.

Apesar de ser realizada em Caruaru, a Rodada se consolidou como evento nacional, integrando o calendário de compras de lojistas de todo o Brasil. Isso faz com que indústrias de outros estados também participem como expositoras, promovendo suas coleções e ampliando mercados.

Além das confecções e acessórios, o evento também abre espaço para fornecedores de soluções e serviços para a indústria da moda, promovendo conexões em toda a cadeia produtiva.

InoveTex

O InoveTex é um espaço dedicado aos fornecedores da cadeia têxtil, que podem apresentar ao público credenciado novidades em fios, tecidos, aviamentos, tecnologia e soluções financeiras.

Aberto ao público técnico ligado ao setor, o espaço é uma oportunidade estratégica para expandir negócios e alcançar novos mercados, aproveitando o fluxo segmentado de visitantes do evento.

Novos negócios

A Rodada também se destaca por incentivar a entrada de novas marcas no mercado nacional.

O espaço Pernambuco que Cresce é uma iniciativa voltada exclusivamente para micro e pequenas empresas que estão em fase de estruturação, fortalecimento ou expansão no setor da moda.

Criado na 25ª edição da RNMP, o projeto funciona como porta de entrada para a participação tradicional no evento. As empresas são organizadas por segmento e expõem seus produtos em estandes compactos e acessíveis, adequados ao porte do negócio.

