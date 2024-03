Pernambuco terá centro de distribuição da Companhia das Letras

A- A+

Pernambuco foi escolhido para a instalação do novo Centro de Distribuição do Grupo Companhia das Letras. O local, que conta com uma área de dois mil m², a estrutura ficará localizada no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A inauguração do espaço será realizada em abril

No total, serão beneficiados pelo novo Centro oito estados: Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, dentre estes se destacam Pernambuco e Ceará, os quais representam a maior fatia nas vendas.

A expectativa é que o novo espaço represente, para a Companhia das Letras, um aumento de 20% do faturamento para a região em dois anos.

Atualmente, o Grupo dispõe do Centro de Distribuição localizado na região Sudeste e com o novo espaço permitirá agilidade no fornecimento de livros para todo o Nordeste.

