CARNAVAL 2026 Pernambuco investe R$ 77,6 milhões no Carnaval 2026 e espera movimentar R$ 3,5 bilhões Segundo o governo estadual, aproximadamente 98% dos artistas contratados são pernambucanos

O Governo de Pernambuco anunciou, na manhã desta quarta-feira (4), no Museu do Estado de Pernambuco, que pretende investir R$ 77,6 milhões no Carnaval 2026. A quantia será destinada às áreas de segurança, cultura e turismo.

Da totalidade, R$ 65,4 milhões serão utilizados pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE), pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Secretaria Estadual de Turismo e Lazer (Setur-PE) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur). O montante representa um incremento de 87% em relação ao ano de 2025, quando foram investidos R$ 35 milhões.

A expectativa é que, desta vez, a festividade movimente R$ 3,5 bilhões no estado.

De acordo com o governo, aproximadamente 98% dos artistas contratados são pernambucanos, sendo 90% selecionados por meio de convocatória de Carnaval. Cerca de 80% das contratações correspondem à expressões da cultura popular, orquestras, dança e música de tradição carnavalesca.

Neste ano, o Carnaval do estado irá homenagear o cantor João Gomes, Chico Science, Nena Queiroga e Maestro Duda.

“Gostaria de estar presente em todos os eventos que eu possa comparecer. Agradeço à minha companheira, meus familiares e ao público que tem me aplaudido durante esses 90 anos”, falou Maestre Duda durante o evento.

Considerada a “rainha do Carnaval de Pernambuco”, Nena Queiroga valorizou a atuação das mulheres na folia para agradecer a homenagem.

“Lógico que os homens são respeitados, mas nós mulheres se sentimos mais felizes ainda por estar ocupando cada vez mais espaços na sociedade. Quero dedicar essa homenagem a todos os artistas, mesmo aqueles que não estão sendo condecorados, à minha mãe que abriu as portas para mim”, agradeceu.

