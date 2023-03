A- A+

Loterias Pernambuco teve 23 apostas vencedoras na história da Mega-Sena; veja a lista Antes do prêmio de quarta-feira, um apostador de Abreu e Lima ganhou mais de R$ 103 milhões em 2020

A aposta feita em canais eletrônicos no Recife que acertou os seis números do concurso da Mega-Sena da quarta-feira (29) foi a 23ª a vencer a loteria em Pernambuco. As apostas vencedoras somam R$ 596.857.863,12.

O prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, é de R$ 37.457.585,34, já que um bilhete de Betim/MG também acertou a sena.

O primeiro vencedor da Mega-Sena em Pernambuco ganhou o prêmio de R$ 1.044.444,54, em 1º de maio de 1999, no concurso 165. O penúltimo prêmio saiu em 7 de outubro de 2020, quando um apostador de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, ganhou R$ 103.029.826,38 no concurso 2.306 - o maior prêmio nominal que já saiu para o Estado.

Em 31 de dezembro de 2018, foi sorteado o único prêmio de Mega da Virada para Pernambuco: R$ 5.818.007,36 para uma aposta feita em Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Veja a lista completa:

Concurso 165 - 1º/05/1999

R$ 1.044.444,54

Concurso 273 - 26/05/2001

R$ 3.456.480,23

Concuro 499 - 20/09/2003

R$ 8.698.099,22

Concurso 529 - 14/01/2004

R$ 348.732,75 (5 apostas)

Concurso 969 - 14/05/2008

R$ 21.823.614,22

Concurso 970 - 17/05/2008

R$ 3.712.467,76

Concurso 972 - 24/05/2008

R$ 912.435,75

Concurso 1.003 - 10/09/2008

R$ 1.609.524,90

Concurso 1.160 - 10/03/2010

R$ 29.887.804,73

Concurso 1.423 - 08/09/2012

R$ 729.819,96

Concurso 1.428 - 26/09/2012

R$ 8.826.040,59

Concurso 1.547 - 13/11/2013

R$ 6.867.422,89

Concurso 1.664 - 24/12/2014

R$ 7.993.708,78

Concurso 1.687 - 18/03/2015

R$ 3.174.732,56

Concurso 1.810 - 20/04/2016

R$ 92.303.225,84

Concurso 1.914 - 22/03/2017

R$ 5.805.678,69

Concurso 2.110 - 31/12/2018

R$ 5.818.007,36

Concurso 2.306 - 07/10/2020

R$ 103.029.826,38



Concurso 2.578 - 29/03/2023

R$37.457.585,34

Os dados foram compilados pela plataforma Foco em Loterias, especialista em dados históricos de loterias da Caixa Econômica Federal.

Veja também

Marco Fiscal Haddad nega criação de impostos para cumprir novas regras fiscais