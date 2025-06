A- A+

PERNAMBUCO Governo de Pernambuco transfere ponto facultativo de Corpus Christi para véspera de São João Decisão costuma ocorrer todos os anos, diante da forte tradição junina do estado

O Governo de Pernambuco anunciou a transferência do ponto facultativo de Corpus Christi, celebrado este ano em 19 de junho, uma quinta-feira, para a véspera de São João, dia 23 de junho, uma segunda-feira.

A decisão, que é tradicional e costuma ocorrer todos os anos no estado, foi publicada na edição desta quinta-feira (5) do Diário Oficial do Poder Executivo.

Com a mudança, o expediente será normal nas repartições estaduais no dia de Corpus Christi.

Na véspera de São João, apenas serviços indispensáveis funcionam nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta estadual.

A decisão foi assinada pela secretária de Administração de Pernambuco, Ana Maraíza de Sousa Silva.

Corpus Christi e São João não são feriados no estado nem por lei federal nem por lei estadual. A segunda data, no entanto, costuma ser feriado municipal, como é o caso, por exemplo, do Recife.

Em Pernambuco, a lei estadual 16.241/2017, que cria o calendário oficial de eventos e datas comemorativas, expressa que o único feriado estadual é a Data Magna, celebrada em 6 de março. Ou seja, não há menção alguma ao dia de Corpus Christi.

Governadora antecipa salários

A governadora do estado, Raquel Lyra (PSD) ainda anunciou, nessa quarta-feira (4), a antecipação da folha de pagamento do mês de junho para o dia 20, uma sexta-feira.

Servidores públicos ativos, comissionados, aposentados e pensionistas receberão salários neste dia.



Veja também