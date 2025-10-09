A- A+

Deslocamento Em Pernambuco, transporte a pé é o mais usado para chegar ao trabalho; aponta IBGE Levantamento apontou que, no estado, 21,9% dos cidadãos precisam de 30 minutos até 1 hora para chegar ao trabalho

O transporte a pé é o mais usado para chegar ao trabalho em Pernambuco. Ao todo, 661.357 pessoas (25,39%) vão andando até o emprego. Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta quinta-feira (9), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o recorte trabalho e rendimento e deslocamento para trabalho e estudo.

Além do deslocamento a pé, a pesquisa detalha que o segundo meio mais usado para ir ao trabalho é o ônibus, com 587,796 pessoas, seguido do automóvel (566,425), motocicleta (470,911) e bicicleta (156.787 trabalhadores).



No Recife, o automóvel é o meio de locomoção mais usado para chegar ao trabalho, apontado por 171.264 pessoas (32,96%). Com diferença apertada, o ônibus aparece na pesquisa como o segundo transporte mais usado na capital para o deslocamento até o emprego (171.011 pessoas, 32,91%).

De acordo com o IBGE, a proximidade dos dados entre os modais ajuda a explicar a configuração do trânsito no Recife nos horários de início e término do expediente comercial.

O transporte a pé (14,62% - 75.981 pessoas), por motocicleta (7,22% - 37.517 pessoas) e bicicleta (7,09% - 36.854 pessoas) aparecem em seguida, na ordem, entre os mais usados na capital pernambucana para chegar ao local de trabalho.

"O Recife registrou 4.176 usuários de BRT ou ônibus de trânsito rápido (0,80%), e 3.501 pessoas usando o serviço de mototáxi (0,67%) para o deslocamento ao trabalho", detalhou o IBGE.

Outros indicadores

Os dados divulgados nesta quinta-feira (9) também analisam a quantidade de pessoas ocupadas em Pernambuco com 10 anos ou mais, o tempo para chegar ao trabalho, a quantidade de salários mínimos recebidos e mais.

O levantamento apontou que, no estado, 21,9% dos cidadãos precisam de 30 minutos até 1 hora para chegar ao trabalho. No Recife, esse percentual sobe para 30,6%.

Na capital, a maioria das pessoas - 194.438 pessoas (37%) - recebe até um salário mínimo e demoram até uma hora para chegar ao local de trabalho. Outras 377 levam mais de quatro horas e recebem o mesmo salário.

Dados do IBGE mostram tempo de deslocamento entre os que moram no Recife | Arte: IBGE/Digulgação

Salários

Em Pernambuco, o maior número de trabalhadores (295.594 pessoas) está na faixa dos que recebem entre meio e um salário mínimo, e levam mais de 15 minutos até meia hora para chegar ao trabalho.

O IBGE também aponta que 11.987 pessoas levam mais de quatro horas para chegar ao emprego no estado. Desse total, 8.062 recebem, no máximo, um salário mínimo. Outras 544 ganham mais de cinco salários mínimos.

Em Pernambuco, o Censo 2022 do IBGE contabilizou que a força de trabalho era de 3.644.318 pessoas com 14 anos ou mais, e que desse total, 91,59% estavam ocupados e 8,47%, desocupados.

Os dados também apontam que 27,5% da força de trabalho do estado era sem instrução alguma ou com fundamental incompleto.

"Apenas 18% tinha nível superior completo no estado, com prevalência do Recife (32,4%). A maior parte da força de trabalho em Pernambuco (40,6%) tinha ensino médio completo", destacou o IBGE.

O Censo 2022 identificou, ainda, 5.941 pessoas entre 10 e 13 anos trabalhando em Pernambuco, sendo as cidades de Capoeiras (16%), Alagoinha (5,5%) e Toritama (5,4%) as com maiores percentuais de trabalhadores na faixa etária citada.

"O valor do rendimento nominal mediano mensal dessas pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, era de R$ 250 quando eram remuneradas. Podendo ser de apenas R$ 10, como registrado em Águas Belas e Limoeiro", informou o IBGE.

