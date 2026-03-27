Pernod Ricard negocia fusão com fabricante do Jack Daniel's

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O grupo francês de bebidas separadas Pernod Ricard e a Brown-Forman, proprietário da Jack Daniel's, anunciaram que estão em negociações para uma possível fusão que poderia dar origem a uma potência do setor, no momento em que o consumo de bebidas alcoólicas está em queda em todo o mundo.

A Pernod afirmou que o acordo proposto representaria uma "fusão entre iguais" e criaria uma líder mundial em bebidas alcoólicas baseadas em suas marcas emblemáticas, que incluem a vodca Absolut e o uísque Jameson.

A Brown-Forman, em resposta às recentes especulações do mercado, afirmou que estava em negociações e afirmou que “explora e avalia regularmente oportunidades estratégicas”.

A empresa francesa de bebidas destacou que a aliança poderia gerar importantes “sinergias operacionais” ao combinar as marcas da Brown-Forman com a sua própria capacidade de distribuição e a sua presença em mercados de maior crescimento.

Os dois grupos afirmaram que uma carteira combinada se beneficia de um alcance geográfico equilibrado, apoiado por duas famílias de marcas históricas.

As negociações acontecem no momento em que o setor de bebidas equilibradas enfrenta um ambiente global difícil, com uma queda do consumo entre os mais jovens e novas tarifas, em particular nos Estados Unidos, que prejudicam os principais produtores.

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