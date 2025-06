A- A+

Regularização fundiária Perpart abre licitações e inicia regularização fundiária em Caruaru e Paulista com recursos do PAC As empresas escolhidas vão realizar os serviços técnicos para implantação de todas as ações de REURB-S nos dois municípios

A Perpart lançou duas licitações para contratar empresas de engenharia que realizarão serviços técnicos de Regularização Fundiária de Interesse Social (REURB-S) em Caruaru e Paulista. As duas operações vão beneficiar 3.800 famílias e somam o valor máximo global estimado de R$ 3,6 milhões. Os recursos já estão garantidos e foram aprovados no PAC Seleções, do Governo Federal.

As propostas já podem ser apresentadas e todas as regras e exigências que devem ser cumpridas pelas empresas interessadas em participar do certame estão no edital disponível nos sites peintegrado.pe.gov.br e perpart.pe.gov.br.

As empresas escolhidas vão realizar os serviços técnicos para implantação de todas as ações de REURB-S nos dois municípios. Em Caruaru, a previsão é titular 2.200 unidades habitacionais com um investimento máximo global calculado em R$ 2 milhões. De acordo com o aviso de licitação publicado no Diário Oficial, a data final para entrega das propostas é no dia 3 de julho.

O processo lançado para a cidade de Paulista vai titular 1.600 unidades habitacionais do núcleo urbano localizado em Arthur Lundgren. O valor máximo estimado é de R$ 1,6 milhão e a abertura das propostas está marcada para o dia 4 de julho. A todos os candidatos, a recomendação é digitalizar todos os documentos de classificação e habilitação exigidos para a licitação.

"A Perpart conseguiu aprovar recursos do PAC Seleções para realizar projetos de regularização fundiária em seis municípios. Já iniciamos o processo em Bezerros, Itapissuma e Jabotão. Agora estamos realizando as licitações para contratação das empresas em Caruaru e Paulista. E em breve vamos iniciar em Abreu e Lima. Como missão dada pela governadora Raquel Lyra, quando a Perpart chega em uma comunidade, só sai quando todo o trabalho é concluído. Vamos entregar os títulos de propriedade para essas famílias. Vamos levar moradia digna e contribuir com a redução do déficit habitacional de Pernambuco", afirma o presidente da Perpart, Francisco Amaral.

Veja também