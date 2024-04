Perpart comercializa sete imóveis de sua propriedade; confira cidades

A- A+

A Pernambuco Participações e Investimentos S/A (Perpart) vai comercializar sete imóveis de sua propriedade em Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Limoeiro, São Bento do Una e Araripina. Os empreendimentos totalizam cerca de R$ 2,8 milhões.



Os recursos obtidos com a venda das propriedades serão revertidos para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis), uma das fontes de financiamento do Programa Morar Bem, que tem a meta de beneficiar 50 mil famílias pernambucanas com moradia digna até 2026.

As vendas dos imóveis serão feitas pela modalidade licitação presencial na próxima quinta-feira (18), às 10h, na sede da Perpart, localizada na rua Dr. João Lacerda, nº 395, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

"A venda de imóveis ociosos é de grande importância, pois, além de evitar a depreciação e a desvalorização desses bens, tem os recursos destinados ao Fehis para construção de novas moradias para a população de Pernambuco", afirmou o presidente da Perpart, Francisco Amaral.

Participação

Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que cumpram os requisitos exigidos no edital. Os interessados precisam apresentar suas propostas até às 10h do dia 18 e pagar caução de 5% do valor de avaliação do imóvel. A proposta vencedora será a de maior valor.

Confira os imóveis ofertados:

Lote 1 - Limoeiro-PE

Endereço: Av. Santo Antônio nº 290, Centro, Limoeiro/PE

- Área do Terreno: 368,77m²

- Tipo do bem: Urbano, galpão

Valor: R$ 602.000

Lote 2 - Paulista-PE

Endereço: Rua 126, s/nº, 15, Maranguape I, Paulista/PE

- Área do Terreno: 1.129,12m²

- Tipo do bem: Urbano, terreno

Valor: R$ 286.000

Lote 3 - Araripina-PE

Endereço: Rua Joaquim Alexandre Arraes, s/nº Araripina/PE

- Área do Terreno: 195,00m²

- Tipo do bem: Urbano, terreno

Valor: R$ 525.000

Lote 4 - São Bento do Una – PE

Endereço: Praça Historiador Adalberto Paiva, nº 05, Centro, São Bento do Una/PE

- Área do Terreno: 126,00m²

- Tipo do bem: Urbano, galpão

Valor: R$ 314.000

Lote 5 - Gravatá-PE

Endereço: Rua 15, Parque Residencial Rio Ipojuca, Cohab II, Gravatá/PE

- Área do Terreno: 1.095,00m²

Valor: R$ 214.000

Lote 6 - Gravatá-PE

Endereço: Rua 15, nº 195, Conjunto Rio Ipojuca, Cohab II, Gravatá/PE

- Área do Terreno: 2.420,00m²

- Tipo do bem: Urbano, terreno e galpão

Valor: R$ 596.000

Lote 7 - Jaboatão dos Guararapes-PE

Endereço: Rua do Futuro, nº 10, Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes/PE

- Área do Terreno: 925,55m²

- Tipo do bem: Urbano, terreno e galpão - Matrícula: 37593

Valor: R$ 286.000

