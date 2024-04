Perpart realiza Semana da Regularização Imobiliária entre os dias 15 e 19 de abril

A- A+

A Perpart realiza, entre os dias 15 e 19 de abril, das 9h às 15h, a Semana da Regularização Imobiliária. Na iniciativa, mais de 150 mutuários residentes nos habitacionais da extinta Cohab e do IRH (antigo Ipsep) localizados em todo o Estado vão receber seus títulos de propriedade.

A ação beneficiará proprietários de imóveis que financiaram a aquisição da casa própria há cerca de 30 anos, mas só agora vão receber suas escrituras.

Os beneficiários residem em municípios como Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Carpina, Caruaru, Olinda, Paulista, Petrolina, Recife, entre outros.

Segundo o diretor de Regularização Fundiária, Márcio Maranhão, as pessoas que vão participar dessa iniciativa são aquelas que compraram a casa própria por meio de financiamento, já quitaram a dívida, mas ainda não tinham conseguido receber a escritura. A regularização imobiliária foi solicitada por esses proprietários ao Núcleo de Atendimento ao Cidadão (Naci) da Perpart.

"As pessoas que compraram imóveis da Cohab e Ipsep e já fizeram o pagamento podem procurar o Naci da Perpart para solicitar o título de propriedade", afirmou Maranhão. Ele explica que a escritura é o que garante os direitos do dono do imóvel e dos seus herdeiros.

A iniciativa faz parte das diretrizes do Programa Morar Bem que tem a meta de beneficiar 50 mil famílias de Pernambuco com moradia digna até 2026.

