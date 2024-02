Perse: setor defende apuração de fraudes sem paralisar programa e fala disposição para reformular pr

A- A+

Representantes do setor de eventos e parlamentares defenderam nesta terça-feira que as supostas fraudes no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) sejam apuradas, mas sem a paralisação do benefício. O setor também admite que uma eventual reformulação no projeto seja necessária, mas com a participação das empresas e do Congresso Nacional no debate com o Ministério da Fazenda.

— Esse programa foi construído a muitas mãos, era um momento difícil, e precisa evoluir. Contudo, qualquer evolução precisa ocorrer em cima de fatos. A partir dos fatos, há total disposição de avançar. Os fatos que temos dão sustentação aos números originais do programa. Se há algo diferente, quem tem as ferramentas para visualizar é a Fazenda, nós precisamos dessas informações, para ver se é caso de fazer ajustes — disse Doreni Caramori, presidente da Associação Brasileira das Produtoras de Eventos (Abrape).

Medida provisória (MP) editada no fim do ano passado prevê a revogação do programa e enfrenta resistências no Congresso. O presidente da Abrape lembra ainda que o Perse tem prazo de validade de cinco anos e que as empresas de eventos estão se programando para se recuperar nesse período.

— Não há nenhuma condição do programa paralisar. O programa é uma recomposição das perdas da pandemia. O setor está preparado para viver sem isso depois que recompuser o endividamento acumulado na pandemia — afirmou Doreni.

Na tentativa de abrir diálogo entre o setor e o governo, os deputados federais Felipe Carreras (PSB-PE) e Renata Abreu (Podemos-SP), e a senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), pediram encontro com o ministro Haddad.

O primeiro pedido foi para uma reunião ontem, que acabou sendo remarcada para esta quarta-feira, e novamente desmarcada. O objetivo, de acordo com eles, seria entender as acusações de fraudes e propor um formato que permita a permanência do programa pelo menos até ano que vem.

— Quando formos recebidos pelo ministro, a gente vai procurar saber do ministro o que é isso sobre suspeitas de lavagem de dinheiro. Se comprovar fraude, tem que punir e não é culpa nossa — disse Carreras, autor do projeto de lei que criou o programa.

