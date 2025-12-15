Seg, 15 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado

Perspectivas de mais cortes de juro nos EUA e de início da queda da Selic animam Ibovespa

O principal indicador da B3 sobe em busca dos 162 mil pontos, após abrir na mínima aos 160.766,37 pontos, com variação zero

Reportar Erro
Pregão de bolsa de valoresPregão de bolsa de valores - Foto: Nelson Almeida/AFP

O Ibovespa iniciou a semana pré-natal com valorização, em sintonia com a alta dos índices de ações internacionais na manhã desta segunda-feira (15) em meio a expectativas de novos cortes de juros, especialmente nos Estados Unidos em 2026. No Brasil, espera-se que tão logo o Comitê de Política Monetária (Copom) inicie o processo de recuo da taxa Selic.

O principal indicador da B3 sobe em busca dos 162 mil pontos, após abrir na mínima aos 160.766,37 pontos, com variação zero. A valorização abarca quase toda a carteira teórica, que contem 82 ações, até mesmo os papéis ligados a commodities.

Hoje, o minério de ferro fechou em queda de 0,92% em em Dalian, na China, onde saíram dados mais fracos do que o esperado. Já o petróleo cede até 0,20% nesta manhã no exterior.

"Festa de fim de ano, é só comprador, com foco em pagamento de dividendos pelas empresas", diz o analista Felipe Sant'Anna, especialista em ações da Axia Investing, ao referir-se à nova lei do Imposto de Renda, que tem feito com que algumas empresas antecipem a distribuição de dividendos para evitar nova taxação em 2026..

Os investidores se preparam para uma gama de divulgações nos próximos dias que poderão ajudar na calibragem das estimativas para o rumo dos juros brasileiros e no exterior, bem como ficam com os olhos atentos em Brasília. Em meio a atos contra a dosimetria em várias cidades do País, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou reunião de líderes da Casa para as 16h.

No Brasil, os destaques são a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), amanhã, e o Relatório de Política Monetária (RPM), na quinta-feira. Lá fora, sairão o dado oficial de emprego dos Estados Unidos, o payroll, o índice de inflação CPI americano. Também será divulgada decisão sobre juros na Inglaterra, na zona do euro e no Japão. Ainda são esperados discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

Leia também

• Queda das commodities e cautela pós-Fed e Copom jogam o Ibovespa para baixo

• Ibovespa sobe com minério, mas alta é frágil por cautela antes de Fed e Copom

• Ibovespa renova recorde, mas opera no zero a zero em meio à fraqueza em NY

Hoje cedo, o boletim Focus trouxe poucas atualizações. Houve redução nas projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 (de 4,05% para 4,04%), de 2026 (de 4,16% para 4,10%) e na estimativa para o dado suavizado 12 meses à frente (de 4,05% para 4,04%). A Selic estimada para 2026 saiu de 12,25% para 12,13% ao ano.

"Enquanto aguardam informações mais detalhadas da ata do Copom e do Relatório de Política Monetária, os agentes avaliam a Pesquisa Focus, que trouxe uma nova redução da mediana para o IPCA de 2026, para 4,10%. Cabe monitorar também o IBC-Br de outubro", pontua em nota Silvio Campos Neto, economista senior da Tendências Consultoria, da qual é sócio.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de outubro apresentou queda de 0,25% ante setembro, contrariando a mediana das expectativas, de alta de 0,10%. O dado indica acomodação da atividade no quarto trimestre e pode reforçar as expectativas das instituições que esperam que o Copom inicie o processo de declínio da Selic em janeiro. Nesta manhã, os juros futuros cedem moderadamente, assim como o dólar à vista, que chegou a tocar mínima dos R$ 5,3812.

Já o Índice Bovespa subia 0,70%, aos 161.893,78 pontos, às 10h41 De 82 ações, oito caíam. Suzano e CSN Mineração tinham as maiores quedas, de 1,20% e 0,87%, pela ordem. Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,99%, aos 160.766,37 pontos, com ganho semanal de 2,16%.

Após o Fed cortar os juros na semana passada, ficam no foco as decisões no Japão, Inglaterra e pelo Banco Central Europeu (BCE) "As reuniões dos bancos centrais desta semana devem ressaltar a crescente divergência na política monetária entre as principais áreas econômicas", estima Matthew Ryan, head de estratégia de mercado da Ebury.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter