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UE-MERCOSUL Perspectivas para o acordo Mercosul-UE são as melhores possíveis, diz titular do MDIC Segundo o ministro, está se implementando o acordo de forma provisória a partir de 1º de maio

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, disse nesta sexta-feira, 24, que as perspectivas para o acordo do Mercosul com a União Europeia (UE) são as melhores possíveis e que não haverá dificuldade colocá-lo em prática. Ele participa do programa "Bom dia, ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"O acordo entra em vigor em primeiro de maio. Como você disse, um acordo que entra em vigor de maneira provisória, mas não haverá nenhuma dificuldade. Ele vai se consolidar depois", afirmou.

Ele disse que está se implementando o acordo de forma provisória a partir de 1º de maio, mas que isso será consolidado depois e que o novo bloco será um dos maiores do mundo.

"Talvez nós estejamos na formação do maior bloco econômico formado nos últimos tempos. Estamos falando de 720 milhões de pessoas que estarão conectadas no mesmo comércio. É um acordo de livre comércio", completou.



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