Pescados: EUA deixam de exigir certificação sanitária internacional para exportação do Brasil

A- A+

Os Estados Unidos deixaram de exigir do Brasil a Certificação Sanitária Internacional (CSI) para o setor de piscicultura, o que deve acelerar a exportação de pescados do País. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 18, pelo Ministério da Agricultura, em nota.

O Brasil é o segundo país que mais exporta pescados aos EUA. Segundo dados do Informativo de Comércio Exterior da Piscicultura, da PeixeBr, associação que reúne o setor de pescados no País, a exportação de pescados do Brasil aumentou 72% no segundo trimestre em comparação ao primeiro trimestre deste ano.

O acumulado neste semestre foi de US$ 23,7 milhões, que representa 96% do valor total exportado em 2023. O principal produto é a tilápia, que representa 92% do montante total, sendo que 87% deste volume de tilápia tem como destino os EUA.

Para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na nota, o fato de os EUA decidirem deixar de exigir o CSI para o Brasil reflete uma confiança no controle sanitário do País: "Essa desburocratização do processo de exportação não significa a falta de controle, é o contrário, os empresários brasileiros vão seguir as regras da Administração Federal de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos, o que vai simplificando, desburocratizando o processo e aumentando a competitividade do setor".



Veja também

Departamento do Tesouro Déficit orçamentário dos Estados Unidos subiu para 6,4% do PIB em 2024