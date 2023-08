Peso sinaliza forte queda após vitória da extrema direita nas primárias argentinas

A- A+

Os mercados argentinos devem ter um dia de turbulências nesta segunda-feira (14), após as primárias das eleições presidenciais no país apontarem a vitória do candidato de extrema direita Javier Milei, que tem como plataforma econômica dolarizar o país e fechar o banco central.

Durante a madrugada, negociações em mercados de criptoativos apontavam para uma queda de até 15% do peso frente ao dólar. Na semana passada, a moeda americana superou o patamar de 600 pesos no mercado paralelo.

Os títulos da dívida argentina, que já eram negociados em patamares muito baixos no mercado desses papéis em Londres, sofriam queda de mais de 1% na manhã desta segunda-feira.

"Os investidores não reprovam a mensagem econômica de Milei, mas temem sua execução e o risco institucional, considerando seu estilo agressivo e o fato de que ele não terá respaldo no Congresso" avalia Alejo Costa, estrategista-chefe da Argentina no BTG Pactual.

Deputado do partido "A Liberdade Avança", Milei fez uma campanha se apresentando como um antipolítico libertário e culpando a classe política por anos de crises econômicas na Argentina. O país deve entrar na sua sexta recessão da última década e está à beira da hiperinflação, com a alta de preços superando 100%.

Milei propõe dolarizar a economia para conter a inflação, medida que, na visão de muitos analistas, pode provocar um caos financeiro no país. Ele recebeu mais de 30% dos votos, ficando à frente dos dois candidatos da direita tradicional e da aliança governista, que obtiveram cerca de 28% e 27%, respectivamente.

"A mensagem foi muito clara: o voto cansado e antiestablishment para punir a classe política venceu" avalia Fernando Losada, diretor administrativo da Oppenheimer & Co. em Nova York.

Durante a madrugada, o peso teve forte desvalorização no mercado de criptoativos, que é um termômetro tênue do desempenho da moeda já que registra pouco volume de negociações. O custo de comprar a stablecoin denominada em dólar Tether superou 700 pesos, sinalizando uma desvalorização de até 15% da divisa argentina.

"A leitura geral do mercado será negativa devido às incertezas em torno de Milei e aos resultados que mostraram que a coalizão conservadora mainstream, Juntos pela Mudança, teve um desempenho abaixo do esperado" afirmou Patrick Esteruelas, chefe de pesquisa na Emso Asset Management em Miami.

