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JORNADA DE TRABALHO

Pesquisa: 71% dos brasileiros são favoráveis ao fim da escala 6x1

Tema está sendo debatido no Congresso, ganhou força no cenário político nas últimas semanas

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Números mostram que o apoio à redução da jornada de trabalho, cresceuNúmeros mostram que o apoio à redução da jornada de trabalho, cresceu - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Pesquisa Datafolha publicada no sábado (14) mostra que a maioria dos brasileiros é favorável ao fim da escala 6x1, na qual o trabalhador trabalha seis dias seguidos e tem apenas um dia de descanso.

O tema, que está sendo debatido no Congresso, ganhou força no cenário político nas últimas semanas.

De acordo com a análise, 71% dos entrevistados defende que o número máximo de dias de trabalho semanais no Brasil deveria ser reduzido, enquanto 27% afirmam que não deveria. Apenas 3% não responderam.

 

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O número mostra que o apoio à redução da jornada de trabalho cresceu em comparação ao resultado de uma pesquisa realizada entre 12 e 13 de dezembro de 2024, quando 64% disseram ser favoráveis ao fim da escala nesses moldes, enquanto 33% disseram ser contra.

O Datafolha fez as perguntas entre os dias 3 e 5 de março. Foram entrevistadas 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 137 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

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