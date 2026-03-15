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JORNADA DE TRABALHO Pesquisa: 71% dos brasileiros são favoráveis ao fim da escala 6x1 Tema está sendo debatido no Congresso, ganhou força no cenário político nas últimas semanas

Pesquisa Datafolha publicada no sábado (14) mostra que a maioria dos brasileiros é favorável ao fim da escala 6x1, na qual o trabalhador trabalha seis dias seguidos e tem apenas um dia de descanso.



O tema, que está sendo debatido no Congresso, ganhou força no cenário político nas últimas semanas.

De acordo com a análise, 71% dos entrevistados defende que o número máximo de dias de trabalho semanais no Brasil deveria ser reduzido, enquanto 27% afirmam que não deveria. Apenas 3% não responderam.





O número mostra que o apoio à redução da jornada de trabalho cresceu em comparação ao resultado de uma pesquisa realizada entre 12 e 13 de dezembro de 2024, quando 64% disseram ser favoráveis ao fim da escala nesses moldes, enquanto 33% disseram ser contra.

O Datafolha fez as perguntas entre os dias 3 e 5 de março. Foram entrevistadas 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 137 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

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