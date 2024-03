Pesquisa aponta a intenção de consumo das famílias da RMR

A- A+

O grupo de estudos Núcleo FAFIRE Inteligência de Mercado realizou um mapeamento para saber como os recifenses estão se preparando para o período da Páscoa. A pesquisa considerou o comportamento e consumo dos alimentos dos consumidores da Região Metropolitana do Recife (RMR).

O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 12 de março, com 750 homens e mulheres, em alguns bairros da capital pernambucana, como o Derby, Boa Vista e Jaqueira.

Os estudos apontam que 71% dos entrevistados pretendem comprar pescados e, que, cerca de 45% dos consumidores pretendem gastar acima de R$ 100 e 44% planejam gastar entre R$ 50 e R$100. Em relação aos chocolates, o número é menor, ficando em aproximadamente 55% dos recifenses. Cerca de 44% pretende gastar entre R$ 50 e R$ 100 com o item.

"Acreditamos que essa elevação está relacionada aos hábitos religiosos da maioria da população nesse período. A crença está muito ligada a esse consumo, sobretudo na Sexta-Feira Santa e no domingo, onde as pessoas costumam fazer a penitência da carne, consumindo apenas peixes e frutos do mar. Os chocolates não tem, digamos, essa "obrigatoriedade", afirmou o coordenador do Núcleo FAFIRE Inteligência de Mercado, João Paulo Nogueira. Segundo ele, o crescimento do valor do produto e a variação elevada das marcas comercializadas no mercado, dificulta a compra.

"A nossa pesquisa mostra que do universo dos 55% dos entrevistados que disseram estar dispostos a comprar chocolates, 44%, devem investir no máximo R$ 100. Ou seja, para um pai ou uma mãe de família que tem filhos, e muitas vezes, mais de um, este valor limita bastante a busca por ovos de páscoa devido aos altos preços do produto. Muitos terminam buscando outras alternativas como ovos menores que são vendidos em quantidades ou barras de chocolate", aponta Nogueira.

