Pesquisa aponta Porto de Galinhas como um dos destinos mais sustentáveis do Brasil

Conhecida por suas praias paradisíacas e águas cristalinas, Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, também se destaca por seu compromisso com a preservação do meio ambiente. Por isso, o balneário foi eleito um dos destinos mais sustentáveis do Brasil, de acordo com pesquisa do site de viagens Booking.com.

Os dados foram apresentados na última semana e apontam os 10 destinos brasileiros ideais para uma viagem de estadia mais sustentável.

O estudo identifica e leva em consideração estabelecimentos que se preocupam com o turismo sustentável e que contam com o selo "Programa Viagens Sustentáveis".

A chancela apresenta as ações adotadas por locais que oferecem práticas em prol de preservar o ecossistema e promover o turismo sustentável.

Preservação

Através de diversas instituições e projetos dedicados à conservação da natureza, Porto de Galinhas encanta não apenas pela beleza natural, mas também pela preocupação em manter sua exuberância para as gerações futuras.

Uma das atrações imperdíveis para os visitantes é a ONG EcoAssociados, que abriga um museu de tartarugas didático.

Neste espaço, os turistas podem mergulhar no mundo das tartarugas marinhas e aprender sobre os esforços de preservação em andamento. Informações detalhadas sobre as tartarugas, seus habitats e as ameaças que enfrentam são compartilhadas de maneira educativa, inspirando um maior entendimento e conscientização sobre a importância da conservação.

Outra joia de Porto de Galinhas é a Biofábrica de Corais, um projeto inovador que visa à regeneração dos recifes de coral da região. Os turistas têm a oportunidade única de se envolverem diretamente nesse esforço de restauração marinha, participando de atividades práticas que promovem a saúde dos corais e a biodiversidade marinha.

Além dessas iniciativas, o destino se destaca por sua oferta de hospedagens sustentáveis. Várias opções de hotéis e pousadas adotam práticas ambientalmente conscientes, incluindo a redução de consumo de energia, água e resíduos. Esses estabelecimentos proporcionam aos turistas não apenas conforto, mas também a oportunidade de fazer escolhas que tenham um impacto positivo no meio ambiente.

A notícia de que Porto de Galinhas foi incluída em um ranking dos destinos mais sustentáveis do país foi recebida com entusiasmo pela comunidade local.

"Ficamos muito contentes em figurar neste ranking que coloca os destinos mais sustentáveis do país. Nosso principal foco é promover e divulgar Porto de Galinhas visando nossas potencialidades em sintonia com a preservação da natureza, criando ou apoiando iniciativas sustentáveis", comenta o presidente do Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau, Otaviano Maroja.

A lista inclui outros destinos notáveis, como Foz do Iguaçu (PR), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Ubatuba (SP), Búzios (RJ), Gramado (RS), Guarujá (SP) e João Pessoa (PB).

