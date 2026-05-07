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consumo Pesquisa aponta que 90% dos consumidores pretendem fazer compras no Dia das Mães Ainda de acordo com levantamento feito pela DM, maioria deve parcelar compra de presentes

Um levantamento realizado pela DM com cerca de 3 mil clientes revela que 88,7% dos consumidores pretendem fazer compras ou comprar presentes no Dia das Mães. Ao mesmo tempo, os dados mostram que essa intenção de consumo está diretamente condicionada às formas de pagamento: 60% devem recorrer ao cartão de crédito parcelado para viabilizar as compras.

De acordo com Ariane Bete, diretora comercial da DM, a pesquisa retrata um cenário no qual o consumidor não abre mão de comprar presentes, mas que precisa equilibrar desejo e orçamento, e encontra no parcelamento o principal instrumento para isso. “Datas como o Dia das Mães têm um componente emocional muito forte, que faz com que o consumo seja priorizado. O crédito, nesse contexto, deixa de ser apenas um meio de pagamento e passa a ser um facilitador essencial para que essa intenção se concretize.”

Esse movimento ajuda a explicar outro dado relevante da pesquisa: mesmo diante de um cenário econômico ainda desafiador, 39% dos consumidores pretendem gastar acima de R$ 500 com presentes. O tíquete mais elevado convive com uma distribuição relevante em faixas intermediárias, indicando que, embora o orçamento esteja sob pressão, há disposição para investir na data, ainda que isso implique em parcelamento.

Na prática, o comportamento de compra revela um equilíbrio entre razão e emoção. Qualidade do produto (27%), possibilidade de parcelamento (25%) e preço ou descontos (24%) aparecem praticamente empatados entre os principais fatores que influenciam a decisão de compra. Ou seja, o consumidor busca acertar no presente, mas sem perder de vista as condições financeiras.

Apesar do avanço do comércio eletrônico nos últimos anos, o levantamento também mostra que o varejo físico segue predominante em datas afetivas. “Mais da metade dos consumidores (51%) pretende realizar suas compras em lojas físicas, enquanto 22% optam por canais online. A escolha reforça o papel da experiência no processo de compra, especialmente em ocasiões que envolvem vínculo emocional”, explica Ariane Bete.

Presentes

Quando o assunto é o tipo de presente, o comportamento também revela certa estabilidade. Roupas e acessórios lideram as intenções de compra, seguidos por perfumes e cosméticos e itens para casa. Categorias ligadas a experiências, como viagens ou jantares, ainda aparecem com menor representatividade, indicando que o consumidor brasileiro mantém uma preferência por presentes tangíveis na data.

Outro dado que chama atenção é o perfil do parcelamento. Entre os consumidores que pretendem dividir o pagamento, a maior parte deve optar por prazos mais curtos: 68% pretendem parcelar entre duas e quatro vezes, enquanto apenas uma parcela menor considera prazos mais longos.

O comportamento sugere uma tentativa de conciliar o uso do crédito com maior controle financeiro, evitando compromissos prolongados. “O consumidor está mais atento ao seu planejamento financeiro. Ele utiliza o crédito, mas de forma mais estratégica, buscando prazos que caibam no orçamento e não comprometam sua renda por muito tempo”, diz Ariane.

Ainda segundo a executiva, o Dia das Mães tornou-se uma data que "consolida-se como um termômetro da relação entre consumo, crédito e confiança das famílias brasileiras".

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