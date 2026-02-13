A- A+

empreendedorismo Pesquisa aponta que o maior obstáculo para 39,7% das empreendedoras brasileiras é o medo de falhar Segundo uma especialista, fatores emocionais têm impactado o crescimento de negócios liderados por mulheres

De acordo uma pesquisa realizada pelo Grupo X, um núcleo brasileiro de educação empresarial, e divulgada ainda em novembro de 2025, o principal obstáculo para o avanço dos negócios de 39,7% das empreendedoras brasileiras é o medo de falhar. O levantamento, que ouviu mulheres de diferentes setores comerciais em todo o país, evidencia que barreiras emocionais seguem impactando diretamente o crescimento e a consolidação de empresas lideradas por mulheres.

Esse receio aparece à frente de obstáculos tradicionalmente associados ao setor. A dupla jornada de trabalho é citada por 25,9%, enquanto burocracia e dificuldade de acesso ao crédito aparecem com 17,2% cada, indicando que fatores emocionais já impactam mais o crescimento dos negócios do que algumas limitações estruturais.

A mentora de negócios especializada em empreendedorismo feminino, Aline Portela, argumenta que a insegurança por medo de falhar tem retardado o crescimento de muitas empresas femininas.

“O empreendedorismo feminino avançou muito em números, e hoje corresponde a 54,6% do empreendedorismo potencial, mas muitas mulheres ainda deixam de expandir seus negócios por receio de errar ou de se expor”, afirma.

Para a especialista, ampliar o debate sobre o medo de falhar é essencial, já que negócios liderados por mulheres têm impacto direto na geração de renda, na autonomia econômica feminina e no desenvolvimento das economias locais.

