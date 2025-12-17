A- A+

RODOVIAS Pesquisa CNT: Rodovias têm melhora gradual após novas concessões e reforço em investimentos A coleta de dados foi feita por 24 equipes ao longo de 30 dias, entre 30 de junho e 29 de julho de 2025

A qualidade da malha rodoviária brasileira melhorou em 2025, aponta a edição deste ano da Pesquisa CNT de Rodovias. Do total de 114 mil quilômetros de rodovias pavimentadas avaliadas, 37,9% foram classificados como ótimos ou bons, ante 33,0% no ano anterior.

Já os trechos considerados ruins ou péssimos recuaram de 26,6% para 19,1%, enquanto a categoria regular manteve proporção semelhante, passando de 40,4% para 43,0%.

Divulgado nesta quarta-feira, 17, o levantamento completa 30 anos em 2025 e é realizado de forma contínua desde 1995. A coleta de dados foi feita por 24 equipes ao longo de 30 dias, entre 30 de junho e 29 de julho de 2025, com uso integral de ferramentas digitais e apoio de tecnologias de inteligência artificial, o que, segundo a CNT, ampliou a precisão e a confiabilidade das informações.

A classificação do Estado Geral considera três características da infraestrutura rodoviária: pavimento, sinalização e geometria da via, avaliando condições como qualidade do asfalto, placas, acostamentos, curvas e pontes.

Efeito das concessões

De acordo com a CNT, a melhora do estado geral está associada à ampliação das concessões e ao melhor direcionamento de recursos para manutenção e modernização da malha pública.

"As concessões realizadas em 2025 foram decisivas para melhorar a qualidade das rodovias brasileiras. Elas trouxeram investimentos em manutenção e modernização, aumentando a segurança e o conforto dos usuários", diz o presidente do Sistema Transporte, Vander Costa

O estudo aponta a manutenção da tendência de melhores condições nas rodovias geridas pela iniciativa privada. Nas rodovias concedidas, os trechos avaliados como ruins ou péssimos caíram de 1,6 mil quilômetros em 2024 para 618 quilômetros em 2025, redução de 61,6%. Nas rodovias públicas, a queda foi de 23,3%, passando de 21,6 mil quilômetros para 16,5 mil quilômetros .

"Esta edição comprova que investimentos em infraestrutura geram resultados concretos. Reconhecemos os avanços recentes e os esforços do poder público para ampliar e qualificar a malha rodoviária brasileira. Já é possível perceber uma retomada no ritmo necessário de investimentos, mas é fundamental mantê-lo e ampliar ainda mais os recursos destinados ao setor", afirma Vander Costa.

A entidade destaca que a continuidade desse movimento depende de investimentos regulares e planejamento de longo prazo, além da adoção de soluções tecnológicas e construtivas, como pavimentos mais duráveis e uso de novas tecnologias digitais para elevar a eficiência logística.

Impacto em custos

A pesquisa aponta ainda que a condição do pavimento tem impacto direto nos custos do transporte rodoviário. Considerando trechos classificados como bom, regular, ruim ou péssimo, a qualidade da via eleva, em média, em 31,2% os custos operacionais do setor.

Nas rodovias sob gestão pública, 64,4% apresentam algum problema no pavimento, o que resulta em aumento médio de até 35,8% nos custos operacionais. Já nas rodovias concedidas, 34,4% dos trechos apresentam irregularidades, com impacto médio de até 18,4% nos custos em comparação com vias classificadas como ótimas.

A CNT estima que a má qualidade do pavimento gere desperdício anual de R$ 7,2 bilhões apenas com consumo adicional de diesel, equivalente a cerca de 1,2 bilhão de litros. Na segurança viária, entre 2016 e julho de 2025, foram registrados 697,4 mil acidentes em rodovias federais monitoradas pela PRF, com custo econômico acumulado estimado em R$ 149,67 bilhões.

