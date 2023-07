Pesquisa da Abrasel revela que 42% das empresas estão com dívidas vencidas

A- A+

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) com 2.615 empresários do setor revelou que quase metade das empresas (42%) estão enfrentando dívidas vencidas relacionadas a impostos, fornecedores ou serviços públicos. Os dados foram coletados entre os dias 24 e 30 de junho.

Entre as empresas com débitos em atraso, 80% devem impostos federais, como Imposto de Renda, PIS/Cofins ou parcelas do Simples. Além disso, 53% possuem dívidas relacionadas a impostos estaduais, 35% estão com encargos trabalhistas em atraso, 26% têm dívidas de taxas municipais, 26% enfrentam atrasos em serviços de água, luz, gás e telefonia, 22% estão com débitos junto a fornecedores de insumos e 19% estão com o aluguel em atraso.

Os resultados também apontam que 21% das empresas trabalharam com prejuízo no mês de maio, mantendo o mesmo índice do mês anterior. No entanto, houve um aumento no número de empresas que obtiveram lucro, passando de 37% em abril para 43% em maio, e uma diminuição das empresas em equilíbrio financeiro, de 41% para 35%.

Diante desses números preocupantes, o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, ressaltou a situação desafiadora enfrentada pelo setor: "Tivemos um aumento no número de empresas com pagamentos em atraso, principalmente em relação a impostos federais e estaduais. Atualmente, cerca de 10% do faturamento, em média, está comprometido com dívidas. Isso ocorre justamente no momento em que a reforma tributária está sendo discutida no Congresso. O que podemos observar a partir do texto da reforma é que as empresas operando no setor, na modalidade de lucro real, poderão enfrentar um aumento de até 100% nos impostos, enquanto as empresas em lucro presumido poderão enfrentar um acréscimo de 40%. Essa carga tributária é inaceitável em qualquer circunstância, especialmente em um momento tão delicado para o setor."

Os resultados da pesquisa destacam a importância de medidas governamentais e políticas públicas que auxiliem no enfrentamento das dívidas e na recuperação financeira das empresas do setor de bares e restaurantes, visando a preservação dos empregos e a sustentabilidade dos negócios.

