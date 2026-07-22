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crédito Pesquisa da Serasa revela que 48% dos brasileiros consideram o crédito indispensável Cartão de crédito, empréstimo pessoal e crédito consignado são os tipos mais utilizados pelos entrevistados da pesquisa

O crédito já faz parte do dia a dia de mais de 119 milhões de brasileiros. O uso dele, no entanto, ainda esbarra em frustrações e decisões que pesam no orçamento. Uma pesquisa encomendada pela Serasa, empresa privada de análise e informações para decisões de crédito, mostra que 57% da população utiliza crédito com frequência e 48% afirmam que ele é indispensável para manter o padrão de vida atual. Ao mesmo tempo, mais da metade (55%) já se arrependeu de ter contratado crédito em algum momento.

O levantamento, realizado em parceria com o Instituto Opinion Box, mostra que os principais motivos estão relacionados ao planejamento financeiro no momento da contratação. Entre os entrevistados, 37% mencionam que encontraram taxas mais altas do que esperavam, enquanto 29% afirmam que o valor da parcela teve um impacto maior do que o previsto no orçamento mensal.

Ainda assim, a taxa de juros é o fator mais observado na hora de contratar crédito, citada por 43% dos entrevistados, um sinal de que o problema não é falta de atenção, mas dificuldade em prever o impacto real da dívida no bolso ao longo do tempo.

"Contratar crédito não é o problema, mas deve vir acompanhado de uma análise sobre o custo total da dívida e de um plano financeiro de como pagar. Quando isso não acontece, o que deveria ser uma solução vira uma nova fonte de aperto no orçamento", avalia a gerente de crédito da Serasa, Camila Martins.

A pesquisa também revelou o uso dos diferentes tipos de créditos, de acordo com as necessidades financeiras. O cartão de crédito, por exemplo, é usado principalmente para cobrir despesas do dia a dia (30%) e emergências de saúde (17%), enquanto empréstimo pessoal e crédito consignado aparecem fortemente ligados ao pagamento de contas atrasadas e à organização da vida financeira.



Ainda de acordo com a pesquisa, 97% dos entrevistados consideram importante aprender mais sobre crédito.

"A pesquisa mostra que existe disposição para aprender mais sobre crédito. Comparar taxas, calcular o custo total da dívida e reservar o crédito para emergências reais são passos que ajudam o consumidor a tomar decisões mais conscientes e a usar o crédito como um aliado da organização financeira", finaliza a gerente.

*Com informações da assessoria

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