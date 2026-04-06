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pernambuco Pesquisa de janeiro registra que Pernambuco teve crescimentos de até 27,7% em setores econômicos Setores como o comércio varejista, de serviços, da produção física industrial e de atividades turísticas apresentaram avanços no estado

Os índices setoriais de janeiro deste ano sobre a economia de Pernambuco foram divulgados, nesta segunda-feira (6), pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem). Os dados, coletados e publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), correspondem aos indicadores mensais do volume de vendas do comércio varejista ampliado, do setor de serviços, da produção física industrial e das atividades turísticas.

“No conjunto dos dados, é possível observar que Pernambuco inicia 2026 com sinais positivos. São avanços que fortalecem a circulação de renda, dão mais segurança para investir e ajudam a criar um ambiente mais favorável para quem empreende, trabalha ou depende desses setores no dia a dia”, argumenta a diretora de Estudos, Pesquisas e Estatística da Condepe/Fidem, Heloísa Renatha.

Na produção física industrial de janeiro de 2026, a economia pernambucana apresentou um crescimento de 27,7% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Já no setor de atividades turísticas, Pernambuco registrou um avanço de 2,8%, uma variação modesta na comparação com o mesmo período de 2025, indicando um desempenho estável no segmento.

Pernambuco também registrou variação de 0,9% na comparação com janeiro de 2025, indicando um desempenho considerado tímido, mas positivo, no volume de serviços. Além disso, o comércio varejista se destacou na comparação direta com o mês de dezembro, alcançando um crescimento de 4,0%, melhor desempenho do Nordeste e segundo maior do país no recorte temporal. Na comparação com janeiro do ano anterior, o estado registrou um avanço de 7,7%.

*Com informações da assessoria

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