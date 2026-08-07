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Economia Pesquisa de preços do Procon-PE revela variação de até 510% na cesta básica na Região Metropolitana Cesta básica sobe 0,44% em julho e sabão em pó registra maior diferença de preços entre estabelecimentos

Comprar os itens de primeira necessidade ficou mais caro para o consumidor da Região Metropolitana do Recife (RMR) em julho. A pesquisa realizada pelo Procon-PE entre os dias 20 e 27 de julho aponta que o custo médio da cesta básica subiu para R$ 786,41, o que representa uma alta de 0,44% em relação a junho (R$ 782,95), com acréscimo de R$ 3,46 no valor total. Com o reajuste, o conjunto de produtos essenciais passa a comprometer cerca de 48,51% do salário mínimo vigente de R$ 1.621,00.

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A maior diferença percentual da pesquisa foi registrada no setor de limpeza doméstica: o sabão em pó de 500 gramas foi encontrado por R$ 1,39 no menor preço e por R$ 8,49 no maior, atingindo uma diferença de 510,79%. No setor de limpeza doméstica: o papel higiênico (30 metros), pacote com 4 unidades, foi encontrado por R$ 3,19 no menor preço e por R$ 10,99 no maior, atingindo uma diferença de 244,51%.



Já no setor alimentício, as maiores diferenças de preço entre as unidades pesquisadas foram verificadas no quilo do alho, que registrou variação de 155,46% (de R$ 15,85 a R$ 40,49), no quilo da batata inglesa, com diferença de 137,93% (de R$ 5,88 a R$ 13,99), e na farinha de mandioca torrada, que oscilou 126,85% (de R$ 3,65 a R$ 8,38) e o macarrão espaguete com 400 gramas, com diferença de 123,08% (de R$ 1,95 a R$ 4,35).



No comparativo de preços médios entre o mês de junho e julho de 2026, as principais altas na alimentação ficaram com o quilo do arroz (+9,21%, de R$ 3,96 para R$ 4,32), o biscoito maisena (+7,32%, de R$ 5,85 para R$ 6,28), o macarrão espaguete (+6,27%, de R$ 2,58 para R$ 2,74). Já nos itens de limpeza doméstica a principal alta ficou com o sabão em pó (+9,56%, de R$ 3,07 para R$ 3,36). Nos itens de higiene pessoal, o destaque ficou com o creme dental com alta de (+8,51%, de R$ 2,89 para R$ 3,14).



Ao todo, foram analisados 27 produtos, incluindo itens alimentícios, de limpeza doméstica e de higiene pessoal, em 26 estabelecimentos localizados nos municípios do Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. O relatório completo está disponível no A maior diferença percentual da pesquisa foi registrada no setor de limpeza doméstica: o sabão em pó de 500 gramas foi encontrado por R$ 1,39 no menor preço e por R$ 8,49 no maior, atingindo uma diferença de 510,79%. No setor de limpeza doméstica: o papel higiênico (30 metros), pacote com 4 unidades, foi encontrado por R$ 3,19 no menor preço e por R$ 10,99 no maior, atingindo uma diferença de 244,51%.Já no setor alimentício, as maiores diferenças de preço entre as unidades pesquisadas foram verificadas no quilo do alho, que registrou variação de 155,46% (de R$ 15,85 a R$ 40,49), no quilo da batata inglesa, com diferença de 137,93% (de R$ 5,88 a R$ 13,99), e na farinha de mandioca torrada, que oscilou 126,85% (de R$ 3,65 a R$ 8,38) e o macarrão espaguete com 400 gramas, com diferença de 123,08% (de R$ 1,95 a R$ 4,35).No comparativo de preços médios entre o mês de junho e julho de 2026, as principais altas na alimentação ficaram com o quilo do arroz (+9,21%, de R$ 3,96 para R$ 4,32), o biscoito maisena (+7,32%, de R$ 5,85 para R$ 6,28), o macarrão espaguete (+6,27%, de R$ 2,58 para R$ 2,74). Já nos itens de limpeza doméstica a principal alta ficou com o sabão em pó (+9,56%, de R$ 3,07 para R$ 3,36). Nos itens de higiene pessoal, o destaque ficou com o creme dental com alta de (+8,51%, de R$ 2,89 para R$ 3,14).Ao todo, foram analisados 27 produtos, incluindo itens alimentícios, de limpeza doméstica e de higiene pessoal, em 26 estabelecimentos localizados nos municípios do Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. O relatório completo está disponível no site

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