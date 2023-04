Pesquisa do Procon aponta variação de até 392% no preço do bacalhau entre os estabelecimentos

A- A+

A variação de preços de produtos para Semana Santa e Páscoa chegam até 392% no preço do bacalhau e 140,17% no valor do ovo de Páscoa, segundo pesquisa realizada pelo Procon Recife. O levantamento feito entre os dias 28 e 29 de março, em 11 estabelecimentos da capital pernambucana, foi realizado em diferentes redes de supermercados localizados nos bairros de Santo Amaro, Graças, Espinheiro, Encruzilhada, Torre, Bongi, Jardim São Paulo, Barro e Areias para pesquisar os preços dos principais produtos adquiridos na Semana Santa e na Páscoa. A lista completa poder conferida no site do Procon Recife.

Na lista consta peixe tipo Bacalhau (1Kg) com variação de preços entre R$18,29 e R$89,99. Nesse caso, existe uma grande variedade de produtos comercializados por indústrias diferentes, cuja diferença no preço do quilo pode chegar a 392%.

A lista possui 81 itens em que o consumidor vai poder conferir os produtos e seus diferentes preços como chocolates, ovos de Páscoa, colomba pascal, peixes, leite de coco e vinho.

"O consumidor pode e deve comparar a marca, o peso, o preço e o prazo de validade de cada produto", diz o secretário-executivo do Procon Recife, Pablo Bismack.

Também é possível encontrar produto da mesma marca, igual quantidade, mas com diferentes preços, a exemplo do ovo de páscoa com 183g, de uma determinada marca, sendo vendido no bairro do Espinheiro por R$42,99 e no bairro da Encruzilhada por R$17,90, uma variação de 140,17%.

O leite de coco, outro produto bastante consumido na Semana Santa, aparece na pesquisa com uma grande diferença de preço. A pesquisa aponta uma variação de preço de 139,78% no leite de coco da marca "Maiscoco" com 200ml, que pode ser encontrado por R$2,79 em um supermercado no bairro do Barro e por R$6,69 em outro supermercado no bairro das Graças.

O vinho Quinta do Morgado, com 750ml, apresenta uma variação de preços de 105%, sendo vendido por R$10,70 e R$21,99. Já o vinho Pérgola com 750ml apresenta variação de 66,82% com valores entre R$14,98 e R$24,99.

O consumidor pode entrar em contato com o Procon Recife pelo Whatsapp (81) 3355 3286 ou pelo site procon.recife.pe.gov.br. Outra alternativa é realizar denúncias no email [email protected] Atualmente, o Procon Recife atende presencialmente em sua sede, na Rua Carlos Porto Carreiro, 156, na Boa Vista, e ainda nos Compaz Dom Helder Câmara (Coque), Ariano Suassuna (Cordeiro) e Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha).

