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PESQUISA Pesquisa do Procon-PE aponta alta de até 33% no preço do milho verde em relação a 2025 Levantamento no Ceasa identificou oscilações de preços entre barracas e horários de venda

O preço do milho verde, um dos principais produtos das festas juninas, está mais caro em Pernambuco neste ano. Levantamento realizado pelo Procon-PE identificou aumentos de até 33,33% em comparação com o mesmo período de 2025, além de variações de preços entre barracas e horários de comercialização no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), no bairro do Curado, no Recife.

A pesquisa foi realizada pela Gerência de Fiscalização do órgão nos dias 11, 12 e 15 de junho, em três horários distintos, às 9h, 10h e 11h30, com o objetivo de acompanhar a evolução dos preços durante os períodos de maior movimento. O levantamento considerou a venda da mão de milho verde, equivalente a 50 espigas, nos tamanhos grande, médio e pequeno.

Entre as mãos de milho grande, os fiscais encontraram preços entre R$ 50 e R$ 60 no dia 12 de junho, às 9h, o que representa uma variação de 20% entre os comerciantes. No dia 15, no mesmo horário, a média de preços ficou entre R$ 50 e R$ 53,33.

Já a mão de milho de tamanho médio apresentou a maior diferença de preços durante a pesquisa. No dia 11 de junho, às 9h, os valores variaram entre R$ 30 e R$ 40, uma diferença de 33,33%. Nos demais dias, o produto foi comercializado de forma estável por R$ 40.

No caso da mão de milho pequena, os preços oscilaram entre R$ 25 e R$ 30 no primeiro dia do levantamento, uma diferença de 20%. No dia 12, a variação foi de 16,67%, com valores entre R$ 30 e R$ 35. Já no dia 15 de junho, o preço permaneceu estável em R$ 30 durante todos os horários pesquisados.

Além das oscilações verificadas ao longo da coleta, o Procon-PE comparou os preços com os registrados no mesmo período do ano passado. O maior aumento foi observado justamente na mão de milho pequena, que apresentou alta de até 33,33% em relação a 2025.

Segundo o órgão, a pesquisa tem como objetivo orientar os consumidores que pretendem comprar milho verde durante o período junino, incentivando a comparação de preços antes da compra.

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