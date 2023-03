Pesquisa do Procon-PE aponta aumento na cesta básica

A- A+

O Procon-PE divulgou, nesta segunda-feira (27), a pesquisa da Cesta Básica de março em toda a Região Metropolitana do Recife (RMR), onde foi registrado um aumento de R$5,28 em comparação com o mês de fevereiro. A cesta passou de R$ 668,27 em fevereiro deste ano, para R$673,55 em março, causando um impacto de 51,73% no salário mínimo do consumidor.

Entre os produtos pesquisados, na área de alimentação, o quilo da salsicha avulsa foi o que teve maior variação de preço, 186,61%, sendo encontrado por R$ 7,99 num estabelecimento e R$ 22,90 em outro. O quilo da carne bovina de segunda vem em segundo lugar com uma diferença de 115,44%, o quilo estava por R$ 19,49 num local e R$ 41,99, em outro.

Nos itens de limpeza, o sabão em pó apresentou maior variação, com uma diferença percentual de 251,57%, onde o pacote com 500g foi encontrado por R$ 1,59 até por R$ 5,59; já no quesito higiene pessoal, o papel higiênico, pacote com quatro unidades, foi encontrado com o menor preço de R$ 1,99 e o maior R$ 8,49, variando em 326,63.

O Procon-PE pesquisou um total de 27 itens, sendo 19 itens de alimentação, 4 itens de limpeza doméstica e 4 itens de higiene pessoal, abrangendo 24 estabelecimentos localizados na Região Metropolitana do Recife. A pesquisa está disponível no site do Procon-PE: www.procon.pe.gov.br

