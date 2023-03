A- A+

Pernambuco Pesquisa do Procon-PE aponta queda no valor da cesta básica em fevereiro Em comparação ao mês de janeiro, houve uma redução de R$ 3,53

O preço do valor da cesta básica na Região Metropolitana do Recife diminuiu de 0,52% em fevereiro. Em janeiro, a cesta custava R$ 675,39 e no mês passado passou para R$ 671,86. Apesar da queda o impacto sobre o valor do salário mínimo é de 51,60%. Os dados foram constatados no período de 23 a 38 de fevereiro, quando fiscais do Procon Pernambuco, órgão ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), realizaram pesquisa.

Entre os produtos pesquisados, o quilo da salsicha avulsa apresentou diferença mais significativa nos preços, encontrado por R$ 8,39 num local e R$ 21,99 em outro (157,33% a mais). O preço do quilo da charque de segunda também teve variação, sendo encontrado por R$ 28,90, e o maior valor encontrado, R$ 67,47, apresentando uma variação de 133,46%. Mais que o dobro, variando com os locais pesquisados.

No quesito limpeza, o sabão em pó é o que tem a maior variação de preço, 240,65%, de R$ 1,55 num estabelecimento e foi encontrado por R$ 5,28 em outro. Entre os itens de higiene, o papel higiênico, pacote com quatro unidades, é o que mais chama atenção, 695,80% de diferença, R$ 1,19 o mais barato e R$ 9,47 o mais caro.

Os fiscais do Procon-PE monitoraram os preços no Recife, em Olinda, Paulista, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes e pesquisaram um total de 27 itens em 23 supermercados na RMR. A pesquisa completa está disponível no site do Procon-PE: www.procon.pe.gov.br.

