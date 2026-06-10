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Fiscalização Pesquisa do Procon-PE aponta variação de até 117% em preços para o Dia dos Namorados Levantamento no Recife e em Olinda compara custos de motéis, restaurantes, cinema e presentes; diferença de preços reforça importância da pesquisa antes das compras

Com a proximidade do Dia dos Namorados, muitos consumidores já começam a planejar a comemoração buscando opções que caibam no orçamento, desde jantares e cinema até motéis, vinhos e presentes. Para auxiliar nessa escolha, o Procon-PE realizou, entre 29 de maio e 4 de junho de 2026, uma pesquisa de preços em 32 estabelecimentos no Recife e em Olinda.

O levantamento reúne alternativas de produtos e serviços tradicionalmente procurados por casais nesta data, permitindo a comparação de valores e ajudando na escolha de opções mais econômicas.

Entre os serviços avaliados, os motéis apresentaram as maiores variações. As suítes simples, com permanência de duas horas, custaram entre R$ 88 e R$ 155, diferença de 76,14%. Já as suítes intermediárias variaram de R$ 120 a R$ 220, alta de 83,33%. Nas suítes master, com estadia de duas a quatro horas, os valores ficaram entre R$ 230 e R$ 500, chegando a uma diferença de até 117,39%.

No cinema, outra opção popular, os ingressos para sessões em 2D variaram de R$ 36 a R$ 48 (inteira) e de R$ 18 a R$ 24 (meia-entrada). Já as sessões em 3D custaram entre R$ 42 e R$ 56 para inteira e R$ 21 a R$ 28 para meia, com diferença média de 33,33%.

A pesquisa também analisou restaurantes, especialmente os de culinária japonesa, que seguem entre os mais procurados. O rodízio de sushi no almoço variou entre R$ 99 e R$ 129 por pessoa, enquanto no jantar os valores ficaram entre R$ 119 e R$ 159, com variação de até 33,61%.

Entre os presentes, foram pesquisados vinhos, espumantes, flores, perfumes e smartphones. Os vinhos e espumantes custaram entre R$ 29,90 e R$ 49,99, enquanto buquês com seis rosas variaram de R$ 60 a R$ 85. Já os perfumes importados de 30 ml apresentaram preços entre R$ 335 e R$ 549, diferença de 63,88%.

O Procon-PE reforça que a comparação de preços é fundamental para economizar e evitar gastos excessivos. A orientação também inclui atenção à nota fiscal, às condições de troca e às informações fornecidas pelos estabelecimentos, garantindo mais segurança nas compras e contratações para a data comemorativa.

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