Cesta básica Pesquisa do Procon Pernambuco mostra queda no preço da cesta básica na RMR Valor médio por família apresenta redução de 1,62% em comparação com o mês de abril

O Procon Pernambuco realizou uma pesquisa da cesta básica na Região Metropolitana do Recife (RMR), que registrou uma queda de 1,62% em comparação com o mês de abril. O valor médio da cesta básica por família, composta por 4 pessoas, passou de R$ 669,70 em abril para R$ 658,82 em maio, representando uma diferença de R$ 10,80 e um impacto de 49,91% sobre o salário mínimo do consumidor.

Dentre os produtos pesquisados na área de alimentação, o açúcar cristal foi o que apresentou o menor percentual de variação de preço, com 35,60%. Esse item pode ser encontrado com o menor preço de R$ 3,68 e o maior preço de R$ 4,99 em diferentes estabelecimentos. Em segundo lugar, a margarina de 250 gramas teve o menor aumento, com um percentual de 36,79%, sendo encontrada com preços variando entre R$ 2,99 e R$ 4,09 em diferentes estabelecimentos.

Por outro lado, a salsicha avulsa por quilo foi o produto com a maior variação de preço na área de alimentação, com 175,56%. O valor desse item pode variar de R$ 7,98 a R$ 21,99 em diferentes estabelecimentos. Em segundo lugar, o quilo da cebola apresentou um percentual de aumento de 112,46%, com preços variando entre R$ 3,29 e R$ 6,99 em diferentes estabelecimentos. A carne bovina de segunda posição ficou em terceiro lugar, com uma diferença de 102,71%, sendo encontrada por R$ 19,19 em um estabelecimento e por R$ 38,90 em outro.

No segmento de itens de limpeza, o sabão em pó de 500 gramas foi o destaque com a maior variação de preço, apresentando uma diferença percentual de 446,54%. Esse produto pode ser encontrado por R$ 1,59 em um estabelecimento e por R$ 8,69 em outro. Já nos produtos de higiene pessoal, o papel higiênico, com quatro unidades, teve o maior percentual de aumento, alcançando 309,74%. O preço desse item varia de R$ 1,95 a R$ 7,99.

A pesquisa do Procon-PE englobou um total de 27 itens e foi realizada em 24 estabelecimentos localizados no Recife e na Região Metropolitana, abrangendo as cidades de Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. Os resultados completos da pesquisa estão disponíveis no site do Procon-PE, no endereço www.procon.pe.gov.br.

