Pesquisa indica que maioria da população brasileira acredita que País 'está na direção errada'

Uma pesquisa do instituto Ipsos aponta que a maioria da população brasileira avalia que o País está "na direção errada".

De acordo com o levantamento, 57% dos brasileiros tem essa opinião sobre o caminho do Brasil. É o maior índice registrado no mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com a pesquisa mensal. Já 43% opinam que o País está no rumo certo.



A pesquisa What Worries the World avalia questões sociais e políticas em 29 países. No levantamento de maio, a inflação foi apontada como a maior preocupação entre todos os países pesquisados. No Brasil, a questão não é a principal aflição da população. Para os brasileiros, 23% consideram a inflação como uma preocupação. A média mundial é de 34%. No País, a maior preocupação hoje é com o crime e a violência (46%).



Entre os países avaliados, o Brasil ocupa a 21ª posição no ranking das populações mais críticas aos rumos do País. Os holandeses mostram o nível mais baixo de otimismo, com 79% de percepção de que o País está na direção errada. A média global é de 62% de pessimismo em relação aos caminhos tomados pelas nações.



Desemprego

Dos países que listam o desemprego como a sua principal preocupação, a África do Sul lidera o ranking com 67% de percepção da população. A Colômbia aparece com 45%, Índia com 44% e Argentina, com 43%. A questão é citada por 26% dos brasileiros.





Corrupção

Um quarto (26%) dos 29 países mencionam a corrupção financeira e política como uma preocupação em seu país. A população da Indonésia é a mais preocupada com a corrupção (65%), seguida pelos moradores de Peru (53%), África do Sul (51%) e Malásia (48%). O tema é a preocupação de 27% dos brasileiros, um ponto porcentual acima da média mundial, de 26%.



Violência

O Brasil ocupa a sexta posição do ranking quando o tema é a percepção sobre violência como a maior preocupação da população, com 46%. O País está atrás apenas de Chile (69%), Suíça (64%), África do Sul (56%), Peru (54%) e México (52%).



A pesquisa foi aplicada a 24.686 pessoas de 29 países, entre 15 de abril e 3 de maio, por meio de um painel virtual. A margem de erro é estimada em 3,1 pontos porcentuais para mais ou menos, de acordo com o instituto Ipsos.

