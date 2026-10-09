A- A+

automóveis Pesquisa mostra que 87% dos motoristas considerariam a compra de um carro elétrico A economia com combustível aparece como o principal fator que estimularia a compra, citada por 78% dos entrevistados dispostos a fazer o investimento

Nove a cada dez brasileiros já enxergam a compra de um carro elétrico como uma alternativa de mobilidade, principalmente devido à alta no preço dos combustíveis. Levantamento do Instituto Locomotiva mostra que 87% dos motoristas "provavelmente" ou "com certeza" considerariam adquirir um veículo elétrico.

A economia com combustível aparece como o principal fator que estimularia a compra, citada por 78% dos entrevistados dispostos a fazer o investimento. Para a maioria (76%), mesmo se o preço de aquisição for mais alto, um carro elétrico se paga no longo prazo.

O instituto pondera que, embora o interesse seja elevado, ainda há uma distância entre considerar a compra e acessar a tecnologia. Se os carros elétricos se tornarem mais acessíveis - compatíveis com o orçamento do brasileiro médio - a intenção de compra tende a crescer significativamente: 84% dos entrevistados afirmam que certamente considerariam adquirir um modelo elétrico se o preço fosse mais baixo.

"O carro elétrico já entrou no horizonte de escolha do brasileiro. O interesse existe e a economia no uso é uma vantagem que o consumidor já consegue enxergar, especialmente quando o custo dos combustíveis pesa mais no orçamento", comenta Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. "O ponto de tensão está em transformar essa disposição em compra: enquanto o preço de entrada continuar alto, parte desse interesse não vira acesso", acrescenta.

Na avaliação de Meirelles, o próximo passo da transição energética é alinhar o preço de um carro elétrico à economia que o consumidor já percebe no dia a dia, além de ampliar e facilitar as opções de recarga das baterias. A pesquisa do Instituto Locomotiva ouviu 1,3 mil motoristas por meio de entrevistas digitais entre os dias 1º e 10 de julho.

Veja também