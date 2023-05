Pesquisa mostra que Custo Brasil chega a R$ 1,7 trilhão por ano

A- A+

O Custo Brasil, como é denominado o conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que encarecem e comprometem novos investimentos e pioram o ambiente de negócios do País, equivale a R$ 1,7 trilhão por ano, incluindo indústria, comércio e serviços.

O cálculo foi atualizado pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), organização apartidária da sociedade civil, que atua em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em 2019, quando foi realizado o primeiro levantamento, esse valor era de R$ 1,5 trilhão.

O Custo Brasil atinge todas as empresas, independentemente do porte, trazendo como consequência o encarecimento de preços de produtos e serviços, redução de investimentos e de oferta de novos empregos.

Chegou-se ao valor de R$ 1,7 trilhão levando-se em conta fatores "da porta para fora das empresas brasileiras", que tornam as empresas menos competitivas durante seu ciclo de vida em relação à média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O mapeamento realizado estimou o peso relativo entre os distintos elementos de Custo Brasil identificados. Foram analisados 12 temas, dentre os quais abertura de negócio, financiamento de negócio, emprego do capital humano, acesso a serviços públicos, reinvenção do negócio, retomada ou encerramento do negócio e atuação em ambiente jurídico e regulatório eficaz.

Há quatro anos, o valor calculado correspondia a 22% do Produto Interno Bruto (PIB). O valor atual equivale a 19,5% do PIB, embora tenha apresentado um aumento nominal de 16%. Com a inflação do período e o crescimento do PIB proporcionalmente, a comparação ficou menor do que em 2019.

As empresas nacionais, no que diz respeito ao acesso à infraestrutura, desembolsam por ano R$ 272 bilhões. Esse montante corresponde a quase 15% do Custo Brasil. Nesse quesito, foram avaliados o custo logístico e também o acesso à banda larga.

O Brasil avançou cerca de 30% no acesso da população à banda larga, mas regrediu quanto aos custos de logística, enquanto os países da OCDE avançaram.

