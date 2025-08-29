A- A+

Geopolítica Pesquisa Nexus: 48% dos brasileiros defendem maior aproximação com os BRICS Levantamento aponta divisão da população quanto ao dólar e revela equilíbrio na percepção sobre EUA e China

48% dos brasileiros são favoráveis a um estreitamento das relações políticas e econômicas do país com os BRICS. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Nexus. Segundo o levantamento, outros 33% preferem um afastamento do bloco econômico, enquanto 18% não souberam ou não quiseram responder.

O apoio ao grupo, formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros integrantes, é maior entre os homens (52%) do que entre as mulheres (44%). Jovens de 16 a 24 anos também demonstraram maior aprovação (53%), enquanto entre pessoas com mais de 60 anos o índice foi de 39%.

A pesquisa também cruzou dados com o voto na eleição de 2022. Entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 55% defendem a aproximação com os BRICS. Já no eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro, 44% preferem o distanciamento.

Dólar

Quando o assunto é a moeda utilizada no comércio internacional, a população está dividida. Segundo a Nexus, 44% dos entrevistados defendem a busca de alternativas ao dólar americano, enquanto 43% preferem a manutenção da moeda. Outros 12% não responderam.

Mulheres (45%) e moradores do Nordeste (49%) mostraram maior inclinação por novas alternativas. Entre os homens (48%), jovens de 16 a 24 anos (48%) e moradores do Sul (48%), prevaleceu a preferência pela manutenção da moeda norte-americana.

Percepção

A imagem de Estados Unidos e China também foi medida. Os americanos são vistos de forma positiva por 46% e negativa por 43% dos entrevistados. No caso da China, 45% têm avaliação favorável e 43% desfavorável.

Jovens de 16 a 24 anos foram os que mais avaliaram positivamente os dois países (EUA: 58% positivo; China: 57%). Já entre pessoas acima de 60 anos, prevaleceu a visão negativa.

Na análise da liderança internacional, os Estados Unidos são avaliados negativamente por 56% dos brasileiros, enquanto 32% têm percepção positiva. A China apresenta resultado oposto: 47% avaliam sua liderança como positiva e 39% como negativa.

Comércio

Sobre a escolha entre Estados Unidos e China como principais parceiros comerciais, 43% dos brasileiros optaram pelos americanos e 42% pelos chineses. Outros 12% não souberam responder e 2% não opinaram.

A preferência pelos Estados Unidos é maior entre pessoas de renda mais alta e moradores do Sul, enquanto a China aparece com maior apoio entre nordestinos e pessoas com renda de um a dois salários mínimos.

Metodologia

A pesquisa Nexus foi realizada entre os dias 15 e 19 de agosto, com 2.005 entrevistas em todas as 27 Unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

