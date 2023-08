Pesquisa pretende levantar informações sobre o protagonismo feminino no agro

A- A+

O AgTech Garage, hub de inovação para o agronegócio da PwC Brasil, divulgou hoje (21) o lançamento da segunda edição da pesquisa #MulheresQueInovamOAgro. O levantamento pretende mapear a crescente presença feminina no agronegócio brasileiro, atividade responsável por 33% do Produto Interno Bruto (PIB) Brasileiro, e traçar o perfil desses profissionais, quais são suas trajetórias e os seus desafios.

Dalana de Matos, Innovation Strategist no AgTech Garage – part of the PwC network, explicou que uma das dificuldades observadas no setor, é que muitas mulheres não se sentem valorizadas. Segundo Matos, isso acontece porque elas não estão envolvidas em atividades diretamente relacionadas à tecnologia e pesquisa e desenvolvimento, ou ainda porque trabalham em áreas de suporte, como as administrativas ou de logística.

"Queremos, com esta pesquisa, chamar todas as mulheres do ecossistema do Agro, que contribuem para construção de um futuro mais inclusivo, competitivo e sustentável, para compartilharem conosco as suas experiências”, disse.

Para desenvolver a pesquisa, foi aberto um questionário para todas as mulheres que trabalham em diferentes elos da cadeia produtiva do agronegócio no Brasil, incluindo as grandes corporações, centros de pesquisa, startups, propriedades rurais ou pequenas e médias empresas que de alguma forma estão inseridas no ecossistema do agronegócio.

As mulheres que desejam contribuir com o levantamento podem acessar o formulário disponível neste link (https://conteudo.agtechgarage.com/pesquisa-mulheres-que-inovam-oagro-2023) até o dia 10 de setembro. As respostas são anônimas e o resultado será divulgado no dia 4 de outubro durante o AgTech Meeting, maior evento de inovação aberta do agronegócio no Brasil, presencialmente, em Piracicaba (SP).

