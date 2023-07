Pesquisa revela expectativa de crescimento nas vendas comerciais no Dia dos Pais

A- A+

Divulgada hoje (24), a Sondagem de Opinião realizada pela Fecomércio-PE, em parceria com a Ceplan Consultoria, constatou que aproximadamente 69,4% dos consumidores residentes em Pernambuco têm a intenção de celebrar o Dia dos Pais neste ano. Dentre os entrevistados, 45,8% manifestaram a intenção de adquirir presentes para a ocasião, enquanto 31,8% pretendem realizar a comemoração no conforto de suas casas e 12,6% optarão por frequentar restaurantes ou lanchonetes. Notavelmente, mais da metade dos consumidores (54%) planeja efetuar suas compras na mesma semana da data comemorativa.

O ticket médio das vendas de presentes por cliente no Dia dos Pais foi estimado em R$ 148, sendo R$ 153 para homens e R$ 145 para mulheres. A maioria (81%) dos compradores pretende adquirir apenas um item, enquanto 17,1% planejam comprar dois itens e 1,9% pretendem comprar três itens.

“A pesquisa trouxe boas notícias para o dia dos pais deste ano. Sete a cada dez pernambucanos pesquisados pretendem comemorar a data. Seja dando presentes, levando a restaurantes ou viajando com ele. Isso vai ser muito bom para o comércio local”, declarou o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima.

Em relação aos locais de compra, 48,7% dos consumidores farão suas compras no comércio tradicional, 41,1% em shoppings centers e 14,8% no comércio eletrônico. É importante notar que essas escolhas não são exclusivas, e os consumidores podem utilizar diferentes canais motivados por ofertas ou preços.

Quanto à forma de pagamento, a modalidade à vista é a predominante, com 61,4% dos consumidores optando por dinheiro, Pix e cartão de débito juntos. O cartão de crédito será utilizado por 48,7% dos compradores. Alguns consumidores também preferem pagar à vista ou fazer um mix de pagamento, combinando parte no crédito e parte à vista, buscando evitar comprometimento da renda nos próximos meses.

Em relação aos consumidores que irão a restaurantes, o gasto médio estimado é de R$ 161 por cliente. Já em relação aos itens mais procurados pelos consumidores, se destacam os semiduráveis, incluindo vestuário (44,3%), calçados (23,2%) e perfumes e cosméticos (19,2%). Segundo o economista, existe uma preferência por produtos de menor valor agregado, pois eles comprometem menos a renda dos compradores.

Em relação aos estabelecimentos, o levantamento mostrou que há uma baixa intenção de empregar mão de obra temporária para apoiar as vendas no comércio tradicional. Apenas 6,3% dos estabelecimentos deste setor pretendem contratar temporários. No entanto, no segmento de alimentação no comércio tradicional, 19,5% dos estabelecimentos planejam contratar temporários para as festividades.

Os empresários e gestores adotaram diferentes estratégias para impulsionar as vendas. No comércio tradicional, a principal estratégia é o uso da internet e redes sociais para alcançar os consumidores. Já nos shoppings centers, o incentivo à equipe de colaboradores é a estratégia predominante para aumentar as vendas.

Para Lima, os empreendedores estão otimistas com o aumento no volume de vendas. “Isso está atrelado a um acréscimo nas estratégias de vendas, seja criando um ambiente de clima de venda de Dia dos Pais, adornando sua loja ou então incentivando seus colaboradores a concluírem as vendas, dando metas de vendas, e isso vai ser muito importante para que o comércio seja um sucesso na data”, finalizou o especialista.

