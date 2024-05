A- A+

Censo 2022 Pessoas com 65 anos ou mais têm taxa de analfabetismo de 20%, a maior entre as faixas etárias A população mais alfabetizada no Brasil tem entre 15 e 19 anos de idade: apenas 1,5% deles não sabem ler e escrever

Apesar de o país ter tido uma queda na taxa de analfabetismo em todas as faixas etárias, pessoas com 65 anos ou mais ainda são as que menos sabem ler e escrever. De acordo com os dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (17) pelo IBGE, o pior índice entre os mais velhos é um reflexo da dívida educacional brasileira.

A população mais alfabetizada no Brasil tem entre 15 e 19 anos de idade: apenas 1,5% deles não sabem ler e escrever. Em comparação ao Censo 2000, a taxa de analfabetismo nessa faixa etária caiu 3,5%.

Apesar de ainda ser a mais alta, a taxa de analfabetismo entre a população com 65 anos ou mais caiu cerca de 18% entre os anos 2000 e 2022. O último Censo mostra que, no país, atualmente 20,3% das pessoas desta faixa etária não sabem ler e escrever. O índice representa uma diferença de 8% em relação aos brasileiros com idades entre 60 e 64 anos — segundo maior grupo entre os analfabetos.

Segundo o IBGE, a queda na taxa de analfabetismo em todas as faixas etárias reflete, principalmente, a expansão educacional e a transição demográfica no país.

O Censo considera alfabetizadas as pessoas que sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples ou uma lista de compras, no idioma que conhece, independentemente de estar ou não frequentando escola ou de ter concluído períodos letivos. Também é levado em consideração indivíduos que utilizam o Sistema Braille e que tinham habilidade para a leitura ou escrita, mas se tornaram fisicamente ou mentalmente incapacitados.

