A- A+

oportunidade Petrobras abre vagas para cursos gratuitos Há mais de 1,5 mil vagas gratuitas em seis estados, incluindo Pernambuco

O Programa Autonomia e Renda Petrobras está com um novo edital aberto, até o dia 23 de abril, para a oferta de 1.540 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. A iniciativa é realizada em parceria com a Firjan SENAI SESI e com o SENAI e o SESI dos estados participantes.

O programa visa ampliar oportunidades de formação e empregabilidade para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com foco nas demandas do setor industrial, especialmente nas áreas relacionadas ao segmento de Óleo e Gás.

Os cursos contemplam diversas áreas industriais e foram estruturados para atender às necessidades do mercado de trabalho e para atuar na indústria. Entre os títulos disponíveis estão Caldeiraria, Montador de Andaimes, Formas e Escoramento, Operador de Hidrojato, Pintor Industrial, Sinaleiro Amarrador e muitos outros.

As vagas estão distribuídas em diferentes municípios localizados no entorno das operações da Petrobras. Para participar, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em edital, incluindo residência nas regiões de abrangência do Programa. Além disso, pessoas minorizadas, como mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes, refugiados e pessoas com deficiência (PCDs), são priorizadas no processo de seleção.



Além da formação técnica, por meio da Firjan SENAI SESI, o Autonomia e Renda Petrobras oferece uma carga horária dedicada às oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), metodologia da Firjan SESI voltada ao fortalecimento de competências socioemocionais. Os interessados podem se inscrever e obter mais inforamações por meio do site.

Veja também