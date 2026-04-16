A- A+

ECONOMIA Petrobras: acionistas definem novo conselho de administração, com Guilherme Mello na presidência Rachel Maia foi eleita membro do colegiado, segundo votação dos acionistas da estatal

A Petrobras elegeu, na tarde desta quinta-feira, seu novo Conselho de Administração. A principal mudança foi a troca na presidência do colegiado, que passa ao comando de Guilherme Mello, atual secretário-executivo do Ministério do Planejamento e também presidente do Conselho de Administração do BNDES. Ele assume a cadeira no lugar de Bruno Moretti, que renunciou para assumir o Ministério do Planejamento.

Mello foi eleito com 58,91% dos acionistas presentes na assembleia que ocorre na tarde desta quinta-feira na sede da Petrobras, no Centro do Rio. Na votação, 41,09% se abstiveram.

Como esperado, a União manteve seis das 11 cadeiras no Conselho. Os minoritários permaneceram com quatro assentos. Entre os 10 nomes, dois vão assumir os postos pela primeira vez, como Rachel Maia, indicada pelos acionistas detentores de ações preferenciais (PN, sem direito a voto), e Fábio Bittes, indicado pela União.

Rachel Maia já atua nos conselhos da Vale e da Hypera. Bittes, por sua vez, é assessor especial da secretaria-executiva do Ministério da Fazenda e tua como conselheiro do BB Investimentos.

Outra mudança envolve o retorno ao Conselho da Petrobras de Marcelo Gasparino, indicado pelos acionistas donos de papéis ordinários (ON, com direito a voto). Gasparino é vice-presidente do conselho da Vale. A décima primeira vaga do colegiado é destinada aos representantes da estatal.

Indicados pela União:

Presidente do Conselho

Guilherme Mello (novo membro; e atual secretário-executivo do Ministério do Planejamento e presidente do Conselho de Administração do BNDES)

Conselheiros:

Magda Chambriard (presidente da estatal e foi reconduzida)

Renato Galuppo (foi reconduzido)

José Fernando Coura (foi reconduzido)

Marcelo Weick (foi reconduzido)

Fábio Bittes (novo membro)

Representantes dos minoritários

Francisco Petros (foi reconduzido)

Juca Abdalla (foi reconduzido)

Marcelo Gasparino (novo membro)

Rachel Maia (novo membro)

Representante dos funcionários:

Rosangela Buzanelli Torres

A assembleia começou às 14h20 e contou com a presença de 90,42% do capital social da estatal com direito a voto, somando 6,728 bilhões de ações ordinárias.

Entre os itens da pauta, as contas da companhia do ano passado foram aprovadas por 83,75% dos acionistas. O orçamento da estatal para 2026 recebeu o aval de 84,56% dos presentes, assim como a destinação do resultado de 2025, também com 84,56%. Também foi aprovada, por 84,74%, a fixação de 11 membros para o Conselho de Administração.

Veja também