Petrobras: acionistas elegem novo Conselho de Administração

Os acionistas da Petrobras elegeram nesta quarta-feira em Assembleia Geral Ordinária (AGO) os novos integrantes do Conselho de Administração da estatal, composto por 11 membros.

Dos 11 membros do Conselho da estatal, a eleição envolveu oito cadeiras. Desse total, o governo tem direito a seis assentos. Os acionistas minoritários têm quatro vagas, e os funcionários contam um representante.

A União continuou com seus seis assentos. Entre os atuais conselheiros indicados pelo governo houve apenas uma mudança. Saiu Vitor Saback, ex-secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia (MME) e entrou José Fernando Coura, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais.

Além disso, foi reconduzido Pietro Mendes como presidente do Conselho de Administração. Magda Chambriard, que é atualmente a presidente da companhia e já está no conselho, também foi aprovada pelos acionistas. Com isso, seu mandato vai até 2027.

Além de Magda e Mendes, os acionistas presentes aprovaram a recondução proposta pela União a outros três conselheiros: Bruno Moretti, Rafael Dubeux e Renato Galuppo.

Mendes, que é presidente do Conselho de Administração da estatal, foi indicado para ocupar uma diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), mas, segundo fontes, enquanto seu nome não é aprovado pelo Senado, ele segue no comando do colegiado.

Além das seis vagas do governo, os minoritários -- que tem 4 cadeiras o colegiado -- elegeram dois conselheiros. João Abdalla Filho, que já era conselheiro, foi eleito novamente pelo fundo de investimento Dinâmica Energia, administrado pelo Banco Clássico. Abdalla é o maior investidor individual da estatal.

Aloisio Macário Ferreira de Souza, que também já estava no Conselho e entrou no lugar de Marcelo Gasparino, que havia renunciado, foi reeleito. Ele é indicado do fundo Dinâmica.

Francisco Petros, representante dos acionistas ordinários (ON, com direito a voto), e Jerônimo Antunes (indicado pelos acionistas preferencialistas) seguirão como conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários, já que tiveram votação em separado na última assembleia. O mandato vai até 2026. O mesmo ocorre com a representante dos empregados, Rosangela Buzanelli Torres, que tem uma votação em separado.

Conselho eleito da Petrobras:

Representantes do governo

Pietro Mendes

Magda Chambriard

Renato Campos Galuppo

José Fernando Coura

Rafael Ramalho Dubeux

Bruno Moretti

Representantes dos minoritários

João Abdalla Filho

Aloisio Macário Ferreira de Souza

Francisco Petros

Jerônimo Antunes

Representante dos empregados

Rosangela Buzanelli Torres

