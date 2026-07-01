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Brasil Petrobras ainda avalia redução do preço da gasolina, diz Magda Chambriard Segundo a presidente, a estatal quer fornecer produtos "que caibam no bolso do consumidor", mas precisa preservar o market share da companhia

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta quarta-feira, 1, que ainda estuda se vai mexer no preço da gasolina, depois de reduzir o diesel e o querosene de aviação entre terça (30) e quarta, por conta da queda do preço do petróleo.

Segundo ela, a estatal quer fornecer produtos "que caibam no bolso do consumidor", mas precisa preservar o market share da companhia.



Em evento de lançamento do maior edital para projetos culturais, de R$ 270 milhões, no Rio de Janeiro, a executiva afirmou que com a queda do preço do petróleo, a tendência é de redução de preços.





"O que nós estamos fazendo agora é olhar tudo isso com muita calma, com muito profissionalismo, porque a gente quer atender a sociedade, a gente quer fornecer produtos que caibam no bolso da sociedade brasileira, mas a gente quer garantir o mercado Petrobras", explicou.

"Todos os nossos combustíveis acompanham a tendência de preços internacionais, mas sem internacionalizar a volatilidade, sem internacionalizar a ansiedade", acrescentou.



Perguntada se projetos podem ser suspensos com a queda do preço do preço do petróleo, Magda explicou que tudo vai ser avaliado sem pressa, mas que os projetos considerados eficientes, com retorno para a empresa, serão mantidos.



"Não vamos fazer nenhum projeto antieconômico. Todos os nossos projetos passam pelo crivo da nossa carteira de projetos, eles competem com outros projetos, eles têm que ter a atratividade desejada pela empresa e a gente tem que ter uma empresa que tenha foco no retorno, que atenda a sociedade, mas que atenda os nossos acionistas, sejam eles governamentais e privados e tudo isso tem que ser feito com disciplina de capital e é o que nós estamos fazendo", finalizou a executiva.

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