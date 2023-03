A- A+

NEGÓCIOS Petrobras amplia acordo com Equinor para gerar energia eólica em alto-mar Estatal informou que total de projetos com petroleira norueguesa passa de dois para sete, entre a costa do Rio Grande do Sul e Piauí

A Petrobras e a norueguesa Equinor anunciaram nesta segunda-feira (6) a assinatura de uma carta de intenções para avaliar a construção de sete projetos de energia eólica em alto-mar (offshore) na costa brasileira. É o primeiro movimento da estatal sob nova gestão em direção a uma nova estratégia. Em vez de focar na produção de petróleo, o governo Lula quer que a estatal também invista em transição energética.

Em 2018, as duas empresas haviam assinado acordo para dois parques marítimos localizados entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Agora, as companhias ampliaram a parceria para Piauí, Ceará, na área entre Rio Grande do Norte e Ceará, além do Rio Grande do Sul.

Os sete projetos tem potencial para gerar até 14,5 GW de energia. Em março deste ano, a energia eólica tem, no país, capacidade instalada de 24,6 GW, valor que responde por 13% do total instalado no Brasil, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Na semana passada, Jean Paul Prates, novo presidente da Petrobras, disse que a intenção da petroleira é ampliar os investimentos em energia renovável. Durante teleconferência com analistas, ele listou iniciativas em hidrogênio verde e produção de energia eólica em alto-mar (offshore) integrada com a produção de petróleo e gás através de parcerias.



-- Esse acordo vai abrir caminhos para uma nova fronteira de energia limpa e renovável no Brasil, aproveitando o expressivo potencial eólico offshore do nosso país e impulsionando nossa trajetória em direção à transição energética - disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Segundo Anders Opedal, CEO da Equinor, a parceira vai permitir ampliar a oferta de energia no Brasil.

