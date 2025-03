A- A+

AMPLIAÇÃO Petrobras amplia capacidade de processamento da RNEST com conclusão de obras do Trem 1 Entre todas as refinarias brasileiras, a RNEST apresenta a maior taxa de conversão de petróleo cru em diesel (70%)

A Petrobras concluiu as obras de modernização do Trem 1 da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), localizada na cidade de Ipojuca, em Pernambuco. O processo de revisão e ampliação (Revamp), segundo a empresa, recebeu investimentos de aproximadamente R$ 93 milhões e expandirá a capacidade de processamento da unidade de 115 mil para 130 mil barris de petróleo por dia.

"Esse importante marco representa a conclusão das ampliações de capacidade produtiva previstas para o atual Trem de Refino em operação, buscando melhor escoamento de produtos leves e maior capacidade de processamento de petróleo do pré-sal", destaca a Petrobras em comunicado ao mercado divulgado nesta quinta-feira, 27.

Entre todas as refinarias brasileiras, a RNEST apresenta a maior taxa de conversão de petróleo cru em diesel (70%). Com a completação do escopo da RNEST (SNOX, Revamp Trem 1 e Trem 2), a refinaria passará a ter capacidade de processar 260 mil barris de petróleo por dia, com acréscimo na produção nacional de diesel S-10 na ordem de 13 milhões de litros por dia, disse a Petrobras.

Em dezembro de 2024, a RNEST deu a partida na unidade SNOX, a primeira do tipo no refino brasileiro, responsável por reduzir emissões de óxido de enxofre (SOx) e óxido de nitrogênio (NOx), produzindo ácido sulfúrico, um novo produto comercializado pela refinaria, o que contribui para a preservação do meio ambiente.

O ácido produzido, dentre outras utilidades, é um importante insumo para tratamento e geração de água potável. Encontra-se em andamento o processo de contratação para conclusão das obras do Trem 2, que adicionará uma capacidade de 130 mil bpd à RNEST.

