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Combustível Petrobras amplia oferta de diesel e gasolina em meio à baixa importação para abril De acordo com a estatal, o aumento chega a 70 mil metros cúbicos (70 milhões de litros) de diesel S10 e 95 mil metros cúbicos (95 milhões de litros) de gasolina

Com o cenário de restrição de fornecimento de diesel no Brasil, a Petrobras ampliou a oferta de produtos para seus clientes no mês de abril.

De acordo com a estatal, o aumento chega a 70 mil metros cúbicos (70 milhões de litros) de diesel S10 e 95 mil metros cúbicos (95 milhões de litros) de gasolina. A Petrobras informou que “esse volume já está devidamente incorporado aos compromissos assumidos para abril, dentro da dinâmica de atendimento dos contratos comerciais”.

Fontes do setor já vinham alertando desde segunda-feira para o baixo volume de pedidos de importação para o mês de abril. Segundo uma fonte, o line-up de pedidos, que costuma ser de 1,5 milhão de metros cúbicos (1,5 bilhão de litros), em média por mês, estava em torno de 400 mil metros cúbicos (400 milhões de litros) para entrega em abril.

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