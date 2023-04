Petrobras anuncia a criação de diretoria de Transição Energética e Energias Renováveis

A- A+

Sob o comando de Jean Paul Prates, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira (6)uma nova organização em sua estrutura.

Para preparar a empresa para a transição energética, foi proposta a criação da Diretoria de Transição Energética e Energias Renováveis. A área será comandada por Maurício Tolmasquim, ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Segundo o comunicado, Tolmasquim vai coordenar as atividades de descarbonização, mudanças climáticas, novas tecnologias e sustentabilidade e incorporará as atividades comerciais de gás natural.

- A criação da Diretoria de Transição Energética e Energias Renováveis mostra o engajamento da nova liderança da Petrobras em alinhar a empresa às principais companias congeneres no mundo, preparando-a para uma economia mundial cada vez menos intensiva em carbono - disse Tolmasquim ao GLOBO.

Com isso, a diretoria de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade será extinta. Assim, a diretora da área, Clarice Coppetti, será indicada para a nova diretoria de Gestão Corporativa, que administrará os processos internos de gestão de pessoas, saúde, meio ambiente e segurança (SMS) e serviços compartilhados - e incorporará a estrutura de transformação digital e tecnologia de informação. Já Carlos Augusto Barreto seguirá responsável pela área de Transformação Digital, mas ficará ligado a diretoria de Gestão Corporativa.

Gerência de comunicação e marcas ficará ligada à presidência

A empresa informou ainda que as gerências executivas de comunicação e marcas, responsabilidade social e relacionamento externo ficarão diretamente ligadas à Presidência.

Houve ainda mudanças no escopo das diretorias atuais. A atual diretoria de Desenvolvimento da Produção, ocupada por Carlos José do Nascimento Travassos, passa a ser denominada diretoria de Engenharia, Tecnologia e Inovação, e incorporará o Cenpes, o centro de Pesquisa da companhia com sede na Ilha do Fundão, no Rio.

A atual diretoria de Refino, Gás e Energia, ocupada por William França da Silva, passará a ser denominada diretoria de Processos Industriais e Produtos, incluindo os derivados do refino de petróleo e os derivados de gás e biocomponentes.

Já a diretoria de Comercialização e Logística, ocupada por Claudio Romeo Schlosser, se chamará diretoria de Logística, Comercialização e Mercados.

A diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores, ocupada por Sergio Caetano Leite, passa agora a ser responsável pela área de Gestão de Portfólio da estatal. Estão mantidas ainda, disse a companhia, as diretorias de Exploração e Produção, além de Governança e Conformidade.

A companhia ressaltou que o ajuste organizacional não altera o número atual das diretorias e não gera aumento de custos para a Companhia.

As mudanças ainda precisam passar pelo aval do Conselho de Administração.

