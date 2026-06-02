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Empresa Nacional Petrobras anuncia adesão à subvenção de diesel da MP nº 1.363 "Diante do caráter facultativo e do potencial benefício, entende-se que essa adesão é compatível com o interesse da companhia", disse a empresa em nota

A Petrobras informou nesta terça-feira, 2, que em reunião na segunda-feira, 1º de junho, o seu Conselho de Administração aprovou a adesão da companhia à subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no País, no valor de R$ 1,12 por litro comercializado, instituída pela Medida Provisória (MP) nº 1.363.

O objetivo, segundo a estatal, é estabilizar preço e oferta, de modo a garantir o abastecimento nacional de diesel, em decorrência do choque de oferta derivado do conflito bélico no Oriente Médio.

"Diante do caráter facultativo e do potencial benefício, entende-se que essa adesão é compatível com o interesse da companhia", disse a Petrobras em nota.

A companhia destacou ainda, que a nova adesão não afasta o direito ao recebimento das subvenções econômicas já devidas ao produtor ou ao importador, nos termos do disposto na MP nº 1 340/2026 ou na MP nº 1.349/2026, que foram interrompidas.

"Cabe destacar que a Petrobras mantém sua estratégia comercial, levando em consideração sua participação no mercado, a otimização dos seus ativos de refino e a rentabilidade de maneira sustentável, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio", explicou a estatal.

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