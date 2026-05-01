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BRASIL Petrobras anuncia aumento de 18% no preço do querosene de aviação Reajuste varia de acordo com polo de venda. Em abril, reajuste foi de 54,8%, mas com aplicação parcelada

A Petrobras reajustou novamente o preço do querosene de aviação (QAV). A alta de 18%, ou R$ 1 por litro, foi informada às distribuidoras nesta quinta-feira e começa a valer a partir de amanhã. Empresas do setor projetavam aumento de cerca de 20%.

A informação foi publicada no site da Petrobras. O reajuste varia de acordo com o polo de venda e a modalidade de contrato.

No mês passado, a estatal reajustou o preço em 54,8%, mas em seguida anunciou um mecanismo para parcelar a alta. Com isso, as distribuidoras que atendem aviação comercial tiveram a possibilidade de pagar um aumento de apenas 18% em abril no preço do QAV. A diferença foi parcelada em seis vezes, com primeira prestação a partir de julho de 2026, com juros de 1,23% ao mês.

Diferentemente do que ocorre com o diesel e a gasolina, o QAV tem seus preços reajustados todo início de mês e leva em conta a variação da cotação do petróleo e do dólar. Ontem e hoje o barril de petróleo chegou ao maior patamar em quatro anos durante as negociações dos contratos.





A alta do QAV anunciada hoje foi a terceira do ano. No mês de janeiro, houve queda de 9,4%, além de redução de 0,5% em fevereiro. Em março, por outro lado, houve alta de 9,4%, além do aumento de 54,8% para o mês de abril.

Para socorrer as empresas aéreas, o governo, no mês passado, anunciou uma MP que prevê duas novas linhas de crédito. A primeira conta com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), que terá valor total de até R$ 2,5 bilhões por empresa e foco em reestruturação financeira. Os financiamentos serão operados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou instituição por ele habilitada.

A segunda linha terá foco no capital de giro de seis meses, com R$ 1 bilhão alocado, e condições financeiras e elegibilidade a serem definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O governo também anunciou a publicação de um decreto que zera o PIS e o Cofins sobre o combustível de aviação, o que resulta em uma economia de R$ 0,07 por litro do combustível.

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